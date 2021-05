Prezes PKN: Olefiny III to największa inwestycja petrochemiczna w Europie

Wybudowanie za około 13,5 mld zł przez PKN Orlen kompleksu Olefin III to największa inwestycja petrochemiczna w Europie - poinformował w poniedziałek podczas konferencji prasowej prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Dziś mamy dzień największej inwestycji XXI wieku w Europie. Na tę chwilę jest to największa petrochemiczna inwestycja w Europie, (...) budowa nowoczesnej polskiej petrochemii, która zbilansuje import i zapewni nam bezpieczeństwo w wielu branżach, petrochemii, która zapewni nam stabilność, ale również stabilność cenową"- powiedział Obajtek.

PKN Orlen poinformował wcześniej w poniedziałek, że za ok. 13,5 mld zł wybuduje do 2024 r. w swym głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku (Mazowieckie) kompleks instalacji Olefin III. Jego uruchomienie planowane jest w 2025 r. Według spółki, realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA o ok. 1 mld zł rocznie.

Obajtek poinformował też, że inwestycja powstanie na powierzchni 100 ha.

"To jest działka Orlenu na terenie gminy Stara Biała. Obrazowo mogę powiedzieć, że te 100 ha to jest jak 140 boisk sportowych" - dodał szef Orlenu.

Jak powiedział Obajtek, na terenie inwestycji będzie pracowało około 10 tys. osób.

