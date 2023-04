Prezes PKN Orlen: 6 wstępnych lokalizacji SMR jest dokładnych, warszawska niedługo będzie wskazana

Spośród 7 wstępnych lokalizacji małych modułowych reaktorów jądrowych SMR, 6 jest dokładnych. Precyzyjna lokalizacja warszawska niedługo będzie wskazana - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek we wtorek w radiu RMF FM. Dodał, że lokalizacje będą wybierane w zgodzie z lokalną społecznością.

W poniedziałek spółka Orlen Synthos Green Energy (OSGE) przedstawiła siedem wstępnych lokalizacji pod budowę SMR - małych modułowych reaktorów jądrowych BWRX-300. Wymienione zostały: Włocławek, Stawy Monowskie koło Oświęcimia, Ostrołęka, Dąbrowa Górnicza, Kraków Nowa Huta, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmująca Tarnobrzeg i Stalową Wolę, oraz okolice Warszawy. W miejscach tych prowadzone będą teraz szczegółowe badania, które mają potrwać ok. dwóch lat. Kolejne wstępne lokalizacje zostaną podane pod koniec roku, tak by w sumie było ich 20 - poinformował w poniedziałek Obajtek.

We wtorek prezes PKN Orlen w rozmowie w radiu RMF FM sprecyzował, że dokładnych wstępnych lokalizacji planowanych SMR jest na tę chwilę sześć. Wyjaśnił, że precyzyjna lokalizacja w pobliżu Warszawy jest jeszcze nieznana. "Niedługo ją wskażemy" - zapowiedział.

Daniel Obajtek zapewnił, że lokalizacje dla SMR będą wybierane "w zgodzie z lokalna społecznością". "Nic nie będziemy robić bez zgody włodarzy" - powiedział. Przyznał, że wstępne rozmowy z lokalnymi społecznościami już się odbyły. Dodał, że w czasie szczegółowych badań, które będą prowadzone dla poszczególnych lokalizacji, będzie prowadzony już "szeroki dialog".

Prezes PKN Orlen podkreślił w RMF FM, że małe reaktory jądrowe nie mają strefy oddziaływania, ponieważ są bezpieczne, więc nieruchomości w ich pobliżu nie stracą na wartości.

Na pytanie, czy koncern przygotowany jest na ewentualną konieczność wykupu nieruchomości, odpowiedział, że "tam, gdzie będzie to konieczne, będzie wykup". Zaznaczył, że nie może być jednak tak, że jedna osoba "z przyczyn niezrozumiałych" będzie blokować inwestycję.

"To są małe reaktory, to jest technologia GE-Hitachi. Analizowaliśmy, która technologia jest najbardziej bezpieczna. GE-Hitachi wybudowało ponad 70 reaktorów na świecie w 10 krajach. Ten mały reaktor jest miniaturą tego dużego reaktora. To jest reaktor, który jest 35 m pod ziemią. Jest w technologii pasywnej (...). W trakcie zagrożenia sam się wygasza w ciągu 7 dni. Jest to w pełni bezpieczna technologia" - wyjaśnił Obajtek w odpowiedzi na pytanie, czy bezpieczne będzie usytuowanie takich elektrowni jądrowych w pobliżu miast.

Według prezesa PKN Orlen takie umiejscowienie SMR jest uzasadnione nie tylko kwestią zapewnienia miastom dostaw energii elektrycznej, ale także ciepła. "Ten problem musimy rozwiązać, żeby było tańsze ciepło dla naszych mieszkań" - stwierdził.

Daniel Obajtek pytany był również we wtorek w RMF FM o wybory parlamentarne.

"Nie wystartuję w wyborach parlamentarnych. Będę zajmował się biznesem. Nie mam aspiracji politycznych, nie wystartuję w wyborach parlamentarnych" - oświadczył Obajtek. Jak dodał, jeśli władzę w kraju przejmie po wyborach opozycja, to sam odejdzie ze stanowiska. "Nie odcinam się od polityki, nie jestem bezpartyjnym fachowcem. (...) Bliżej mi do biznesu, ale jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i nie będę tego ukrywał" - dodał.

