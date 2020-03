Prezes PKN Orlen: dodatkowe 60 mln zł na zakup 7 mln masek ochronnych

W związku z epidemią koronawirusa PKN Orlen przeznaczył dodatkowo 60 mln zł na zakup 7 mln masek ochronnych. Pierwszy transport ok. 1,6 mln tych masek trafił w poniedziałek do Polski - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas briefingu w Terminalu Celnym LS Airport Service w Warszawie.

"Podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu dodatkowo 60 mln zł na zakup 7 mln masek ochronnych. I właśnie dziś przyszedł pierwszy transport ok. 1,6 mln tych masek" - powiedział prezes PKN Orlen. Jak wyjaśnił, kupione przez płocki koncern maski ochronne będą przekazywane fundacjom, a także Agencji Rezerw Materiałowych, która zajmie się ich rozdysponowaniem do miejsc docelowych.

Obajtek podkreślił, że PKN Orlen wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim oraz wicepremierem Jackiem Sasinem, ministrem aktywów państwowych, pracuje poprzez swe "rozliczne międzynarodowe kontakty" nad innymi formami wsparcia walki z epidemią koronawirusa w Polsce. "Orlen jest odpowiedzialną firmą. Orlen jest firmą, która będzie na dobre i złe z Polakami" - zapewnił prezes płockiego koncernu.

Wicepremier Sasin ocenił, że właśnie spółki Skarbu Państwa, obok służb i instytucji państwowych, odgrywają obecnie niezwykle ważną rolę przy wspieraniu działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. Dodał, iż spółki te "robią to, co w ich mocy, by wzmocnić siłę polskiego państwa w walce z epidemią".

"Jesteśmy w takim momencie, że możemy przewidywać, że ta epidemia w Polsce osiągnie znacznie większe rozmiary niż te, z którymi dzisiaj się zmagamy, że tak naprawdę najgorsze dopiero przed nami. Dlatego tak ważne jest to, aby pozyskiwać produkty medyczne, te maseczki, które będą chroniły Polaków przed niebezpieczeństwem, kiedy rzeczywiście to niebezpieczeństwo będzie jeszcze większe niż dzisiaj" - oświadczył wicepremier Sasin.