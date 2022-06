Prezes PKN Orlen: możliwość kooperacji w zakresie zielonej energii także na Łotwie

PKN Orlen z uwagą obserwuje rynek łotewski, na którym jest już obecny. Jako przyszły lider transformacji energetycznej w tej części Europy dostrzega możliwość kooperacji w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i produkcji zielonego wodoru - powiedział prezes koncernu Daniel Obajtek.

W poniedziałek w Rydze zainaugurowała działalność Polsko-Łotewska Izba Przemysłowo-Handlowa, zrzeszająca podmioty, instytucje i osoby zainteresowane rozwojem stosunków gospodarczych między Polską i Łotwą.

Wśród członków-założycieli Izby, jak podkreślił PKN Orlen, jest spółka córka Orlen Lietuva - Orlen Latvija, "jeden z najważniejszych dostawców paliw i asfaltów na rynku łotewskim, planujący również inwestycje z zakresu zielonej energii".

"PKN Orlen od lat konsekwentnie inwestuje w aktywa na Litwie, wzmacniając pozycję Orlen Lietuva w regionie. Z uwagą obserwuje też rynek łotewski, na którym jest już obecny. Jako przyszły lider transformacji energetycznej w tej części Europy dostrzegamy tu możliwość kooperacji w zakresie projektów nisko i zeroemisyjnych, morskiej energetyki wiatrowej i produkcji zielonego wodoru" - podkreślił prezes koncernu Daniel Obajtek, cytowany w informacji prasowej.

Jak ocenił, Grupa Orlen Lietuva w ramach utworzonej właśnie Polsko-Łotewskiej Izby Przemysłowo-Handlowej "będzie mogła podzielić się swoimi doświadczeniami i tym samym potencjalnie zachęcić polskie firmy do szerszego otwarcia się na ten perspektywiczny rynek".

PKN Orlen zwrócił uwagę, że "celem powstającego podmiotu jest pomoc firmom w lepszym zrozumieniu specyfiki obu rynków, w rozwiązywaniu ich problemów oraz wsparcie dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność w tych krajach", przy czym pomoc ta obejmować ma m.in. ułatwianie kontaktów z potencjalnymi partnerami, dostawcami i klientami.

Jak podał PKN Orlen, w 2021 r. Łotwa importowała z Polski produkty za łączną kwotę 1,9 mld euro - 9,1 proc. ogółu importu, zaś eksport łotewski do Polski miał wartość 701,9 mln euro - 4 proc. całości eksportu. "Zmiany geopolityczne stwarzają szansę do znacznego zwiększenia wymiany handlowej i intensyfikacji współpracy gospodarczej" - zauważył koncern.

Otwarcie Polsko-Łotewskiej Izby Przemysłowo-Handlowej objęły honorowym patronatem Ambasada RP w Rydze i Ambasada Republiki Łotwy w Warszawie. Otwarciu Izby towarzyszyła konferencja na temat rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na rynku łotewskim, z udziałem przedstawicieli polskiej i łotewskiej administracji oraz przedsiębiorców z obu krajów.

W konferencji wzięli udział m.in. szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot i wiceminister klimatu i środowiska RP Adam Guiborgué-Czetwertyński oraz minister gospodarki Łotwy Ilse Indriksone. Grupę Orlen reprezentowali natomiast Józef Węgrecki - członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska - prezes spółki Orlen Neptun I, a także Michał Rudnicki - prezes Orlen Lietuva oraz Grzegorz Jóźwiak - dyrektor biura wdrażania paliw alternatywnych w PKN Orlen.

Jak zaznaczył PKN Orlen, spółka Orlen Latvija to największy sprzedawca paliw na Łotwie, dostarczający produkty rafineryjne na rynek od niemal 20 lat. "Orlen Latvija zaspokaja ok. 70 proc. zapotrzebowania Łotwy na paliwa i asfalty, zaopatruje prawie wszystkie największe sieci stacji benzynowych oraz prowadzi sprzedaż z terminali w Olaine, Valmiera, Lacupe i Rezekne" - zaznaczył koncern.

Wspomniał przy tym, że Orlen Latvija wspiera Orlen Neptun I - centrum kompetencji morskiej energetyki wiatrowej w ramach Grupy Orlen "w przygotowaniach do nowych inwestycji na terenie Łotwy w zakresie energetyki wiatrowej i produkcji zielonego wodoru". "Grupa Orlen chce osiągnąć pozycję lidera morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Morza Bałtyckiego" - podkreślił koncern.

Jak informuje Orlen Neptun I, dzięki połączeniu podmiotów realizujących projekty offshore w ramach Grupy Orlen, spółka ta "zyskała potencjał do realizacji projektów w ramach wszystkich jedenastu udostępnionych koncesji, dla których łączna możliwa do uzyskania moc szacowana jest na ponad 10 GW". To moc, według Orlen Neptun I, która byłaby w stanie zaspokoić 25 proc. zapotrzebowania Polski na energię elektryczną.

"Spółka zamierza zaangażować się również w rozwój projektów morskich farm wiatrowych w innych krajach bałtyckich, gdzie już w 2023 r. planowane jest ogłoszenie pierwszych aukcji na pozyskanie koncesji offshore" - zapowiada Orlen Neptun I. Jak przypomina, strategia Orlen2030 zakłada inwestycje w nowoczesną, nisko i zeroemisyjną energetykę na poziomie 47 mld zł.

