Prezes PKN Orlen: na początku kwietnia ruszy produkcja płynu do dezynfekcji powierzchni

Na początku kwietnia w zakładzie w Trzebini w ramach Grupy Orlen ruszy produkcja płynu do dezynfekcji powierzchni. Początkowa wielkość produkcji wyniesie do 3 mln litrów na miesiąc. Płyn trafi do sprzedaży hurtowej i instytucji publicznych - podał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Zwiększamy bezpieczeństwo sanitarne kraju! Na początku kwietnia w naszym zakładzie w Trzebini ruszy produkcja płynu do dezynfekcji powierzchni o właściwościach biobójczych" - napisał w piątek na Twitterze szef PKN Orlen. "W pierwszym etapie wyprodukujemy do 3 mln l/mies. Płyn trafi do sprzedaży hurtowej i instytucji publicznych" - wyjaśnił Obajtek.

Zakład w Trzebini należy do Orlen Południe, spółki zależnej PKN Orlen. Powstają tam m.in. biopaliwa i biokomponenty, a także rozpuszczalniki używane m.in. do otrzymywania roztworów w wielu procesach przemysłowych.

Jak poinformował w piątek PKN Orlen, do produkcji płynu do dezynfekcji powierzchni wykorzystana zostanie infrastruktura spółki Orlen Południe w obszarze biodiesla. "W tym celu przystosowane zostaną również nowe miejsca rozładunkowo-załadunkowe i linia do nalewu produktu" - zaznaczył płocki koncern.