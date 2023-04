Prezes PKN Orlen: polityka koncernu w zakresie paliw, by ich ceny były jednymi z najniższych w Europie

Prowadzimy taką politykę w zakresie paliw, aby ich ceny w Polsce były jednymi z najniższych w Europie - zapewnił w TVP Info prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak podkreślił, planowana przez koncern budowa małych, bezpiecznych reaktorów jądrowych SMR oznacza dla Polaków tanią energię i tanie ciepło.

Prezes PKN Orlen, który był w poniedziałek gościem TVP Info, pytany co oznacza planowana budowa w Polsce małych, modułowych reaktorów jądrowych - SMR, odparł: "przede wszystkim to oznacza dla Polaków tanią energię i przy okazji tanie ciepło".

"Powinniśmy bardzo mocno inwestować, właśnie w te małe reaktory, które zabezpieczą Polaków w tanią energię i również zabezpieczą Polakom zdecydowanie tańsze ciepło" - oświadczył Obajtek, podkreślając, że wybrana przez PKN Orlen technologia jest bezpieczna i uznana na świecie.

Jak zapewnił, koncern, który ostatnio przedstawił siedem wstępnych lokalizacji SMR na terenie Polski, będzie rozmawiał na temat tych inwestycji z samorządami, przedstawiając zarazem społeczeństwu, lokalnym społecznościom, informacje zarówno o technologii, jak i korzyściach z niej płynących.

"Musimy realizować inwestycje, które dadzą Polakom alternatywę" - powiedział prezes PKN Orlen. Zwrócił jednocześnie uwagę, iż po to właśnie, poprzez przejęcia grupy Energa, Grupy Lotos i PGNiG, został zbudowany duży multienergetyczny koncern.

Obajtek zapowiedział, iż przez dwa lata będą prowadzone badania, aby potwierdzić wstępne lokalizacje dla SMR na terenie kraju. Dopytywany o finansowanie budowy małych, modułowych reaktorów jądrowych, stwierdził, że to możliwe także dzięki stworzeniu multienergetycznego koncernu. "Prowadzimy działalność nie tylko w Polsce, czyli mamy własne dochody do procesów inwestycyjnych, mamy partnerów, ale również strona amerykańska przeznaczy w Polsce ok. 16 mld zł na tę właśnie technologię" - dodał.

Prezes PKN Orlen pytany o ceny paliw na "majówkę", podkreślił, że koncern realizuje taką politykę, "żeby te ceny były jednymi z najniższych w Europie i przede wszystkim, żeby nie zachwiać parytetu importowego, i żeby produktów w Polsce nie brakło".

Jak przypomniał Obajtek, aktualnie średnia cena benzyny to 6,70 zł, a dla oleju napędowego 6,49 zł, przy czym w ciągu siedmiu dni PKN Orlen obniżył cenę oleju napędowego o 25 gr, a benzyny o 12 gr.

"Dla nas ważni są nasi klienci. My od razu ceny w momencie, kiedy są w hurcie mniejsze, przekładamy bardzo szybko na cenę w detalu" - zapewnił prezes PKN Orlen. Wspomniał zarazem, o dywersyfikacji dostaw surowców do koncernu i uniezależnieniu się w tym zakresie od dostaw z Rosji

"Dzięki temu, że zdywersyfikowaliśmy dostawy ropy, że mamy odpowiednie kontrakty, nie tylko mamy jedne z najniższych cen w Europie, ale też nie brakuje u nas produktów. Sami widzimy, jak się dzieje w innych krajach, że tam niejednokrotnie brakuje produktów" - oświadczył Obajtek. Jako przykład problemów z paliwami podał Węgry.

Jak zauważył prezes PKN Orlen, tak duży, multienergetyczny koncern może jednocześnie stabilizować ceny gazu. Przypomniał, że środki PKN Orlen przeznaczane na zamrożenie cen gazu, mechanizm wsparcia wypracowany przez rząd, m.in. dla podmiotów wrażliwych, to ok. 14 mld zł.

Obajtek podkreślił jednocześnie, że gdy ceny gazu na światowych rynkach spadły, koncern zakupił dodatkowe ilości tego surowca. "Teraz ten drogi przesunięty został na magazyn, zakupiliśmy tańszy gaz, i w związku z tym, w tym roku już, łącznie z majową obniżką dla klientów cennikowych, obniżyliśmy 62 proc. cenę" - zaznaczył Obajtek. I dodał: "jest to dobra informacja dla Polaków, dla małych firm, cukierni, piekarni, drobniejszych zakładów, które korzystają z cennika".

