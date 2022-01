Prezes PKN Orlen: Saudi Aramco gwarantuje nie tylko dostawy ropy, ale rozwój petrochemii

Współpraca z Saudi Aramco gwarantuje nie tylko dostawy ropy, ale i przyszłość dla petrochemii - ocenił w środę prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Mówiąc w radiowej Trójce o ogłoszonym w środę wyborze partnerów dla spełnienia warunków przejęcia Lotosu, Obajtek stwierdził, że decyzje podjęte przez Orlen są strategiczne, "ważne nie tylko dla rozwoju spółki, ale ważne dla całej geogospodarki". "To są decyzje które wskazują nam przyszłość, kształtują nas jako firmę już globalną" - dodał.

Jak podkreślał, główny partner gwarantuje nie tylko rozwój petrochemii, ale i dostawy ropy nie tylko do Polski, ale i do regionu.

Obajtek zwrócił uwagę, że saudyjska firma dysponuje technologiami, zwiększającymi stopień przeróbki ropy w kierunku petrochemii.

"Cała Europa ma problem z nadpodażą paliw, w ciągu 12 lat wygaszono 30 rafinerii, większość rafinerii pracuje na 75 proc. możliwości. Te rafinerie przerabiają ropę pod kątem petrochemii ze stopniem konwersji rzędu 15 proc. Saudi Aramco ma technologię pozwalającą na 25 proc. konwersji, a w warunkach laboratoryjnych opracowaną 80 proc. konwersję" - podkreślił Obajtek.

Jak zaznaczył, sprzedawane węgierskiemu MOL-owi 417 stacji paliw Lotosu generuje podobną EBITDA jak prawie 200 stacji MOL, ktore PKN Orlen kupuje. A końca dobiegają rozmowy o zakupie kolejnych stu stacji w regionie za środki ze sprzedaży stacji MOL-owi - zaznaczył.

Oceniając decyzje rządu o obniżce podatku VAT na paliwa z 23 do 8 proc. Obajtek stwierdził że są to dobre decyzje, dzięki którym paliwo - element cenotwórczy - będzie tańsze. Zaznaczył, że dla Orlenu obniżka VAT jest neutralna.

Zgodnie z ogłoszonymi w środę decyzjami, Saudi Aramco kupi 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu, węgierski MOL kupi 417 stacji paliw Lotosu, a Unimot - bazy paliw. Orlen zaznaczył, że w ten sposób realizuje warunki Komisji Europejskiej dla przejęcia Lotosu.

Za udziały w rafinerii Aramco ma zapłacić ok. 1,15 mld zł. Koncern kupi też spółki Lotosu zajmujące się hurtem oraz paliwami lotniczymi. Jednocześnie Orlen podpisał z Saudyjczykami trzy umowy: na dostawy ropy, współpracę w obszarze badań i rozwoju oraz wspólne analizy co do inwestycji w obszarze petrochemii.

Węgierski MOL przejmie z kolei 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujących się na terenie Polski za kwotę 610 mln dol. Z kolei Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji za ok. 229 mln euro. Z kolei obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale kupi Unimot za co najmniej 450 mln zł. Lotos Biopaliwa zostanie sprzedany węgierskiej firmie Rossi Biofuel.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl