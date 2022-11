Prezes PKN Orlen: w strategii bardzo mocno ujmiemy kwestie biogazowni i biometanowni (aktualizacja)

W naszej strategii bardzo mocno ujmiemy kwestie biogazowni i biometanowni - zapowiedział w czwartek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej w Głąbowie, w gminie Ryn (Warmińsko-mazurskie) na temat inwestycji Grupy Orlen w biopaliwa nowej generacji.

Prezes PKN Orlen przypomniał, że zbudowany poprzez przejęcia przez tę spółkę Grupy Energa, Grupy Lotos i PGNiG koncern multienergetyczny ma przede wszystkim inwestować, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo paliwowo-energetyczno-gazowe Polski.

"Patrząc na cały proces inwestycyjny, nasza strategia nie może być oderwana od rozwoju naszego kraju gospodarczo. To jest tak duży koncern, że strategia koncernu i wydatki na inwestycje będą miały wpływ również na naszą gospodarkę. Dlatego zbudowaliśmy taki koncern" - oświadczył Obajtek.

Podkreślił jednocześnie, że oprócz przedsięwzięć w dużych ośrodkach w naszym kraju, a także za granicą, stworzony wokół PKN Orlen koncern multienergetyczny "musi patrzeć na inwestycje także w Polsce lokalnej" "Te inwestycje muszą napędzać inne gałęzie gospodarki" - zaznaczył.

Jak ocenił Obajtek, w przypadku biometanowni przedsięwzięcia te "zmniejszą nam ilość kupowanego z czasem gazu". "Musimy wykorzystać ten potencjał rolniczy by gwarantować nasze bezpieczeństwo, byśmy zdecydowanie większe ilości produkowali biometanu w Polsce, byśmy zasilali nasze sieci biometanem" - stwierdził prezes PKN Orlen.

Obajtek ocenił jednocześnie, iż tego typu inwestycje, "to również pomoc rolnictwu, dodatkowa linia biznesowa dla rolnictwa". "Dlatego w naszej strategii bardzo mocno ujmiemy kwestie biogazowni i biometanowni" - zapowiedział prezes PKN Orlen.

Dodał, że w gminie Ryn w miejscowości Głąbowo powstaje pierwsza w Polsce biometanownia. Będzie produkować biometan, który będzie zawierał 98 proc. metanu. "Przez to będzie mógł być skraplany i służyć produkcji ekologicznego biopaliwa. To będzie transportowane do stacji Orlen. To ekologiczne biopaliwo, zeroemisyjne, będzie służyć naszej gospodarce i będzie ją zabezpieczać"- wskazał Obajtek.

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski powiedział, że "+zielony Orlen+ to Orlen aktywny na obszarach wiejskich".

"Potencjał w Polsce szacowany jest od 4 do 8 mld m sześciennych biometanu. To są liczby, które są najlepszym dowodem na to, że polskie bezpieczeństwo energetyczne budowane przede wszystkim przez PKN Orlen powinno się też opierać na polskim rolnictwie. Inwestycja to przykład korzyści między rolnikami, samorządowcami a dużym polskim koncernem"- wskazał.

Orlen Południe z Grupy Orlen w styczniu 2021 r. informował, że spółka ta kupiła dwie działki w Głąbowie w gminie Ryn o powierzchni 1,36 ha i 0,23 ha i przejęła rozpoczętą tam budowę biogazowni rolniczej - zapowiedziano wówczas kontynuację w kierunku biometanowni produkującej ok. 7 mln metrów sześc. biogazu rocznie.

Orlen Południe informował wcześniej, że planuje rozbudować obiekt do mocy ok. 3 MWe. Spółka informowała, że zakończenie I etapu inwestycji planowane jest właśnie na koniec 2022 r. Obecnie zaawansowanie prac w Głąbowie wynosi 30 proc. a zakończenie inwestycji planowane jest na 2024 rok.

