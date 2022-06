Prezes: PKO BP: jesienią będziemy gotowi do wprowadzenia usługi płatności odroczonej

Jeśli pilotaż zostanie dobrze odebrany, już jesienią, jako pierwszy bank w Polsce, będziemy gotowi do wprowadzenia usługi płatności odroczonej - powiedziała PAP prezes PKO Banku Polskiego Iwona Duda.

Prezes Duda zaznaczyła, że PKO BP szczególny nacisk kładzie na rozwój kanałów cyfrowych. "Obecnie, jako pierwszy bank w Polsce, wdrażamy nową usługę zwaną buy now, pay later, czyli płatność odroczoną" - wskazała. Dodała, że trwa właśnie pilotaż tego produktu i jeżeli pomyślnie przejdzie testy, to wdrożenie tej usługi planowane jest jesienią tego roku. Plany zakładają, że na początek klienci będą mogli korzystać z odroczenia płatności o 30 dni, a docelowo pojawi się także możliwość rozłożenia spłaty na kilka rat.

W rozmowie z PAP prezes PKO BP zwróciła uwagę, że pierwszy kwartał 2022 r. bank zakończył z dobrym wynikiem, jednak - jak zaznaczyła - "okoliczności gospodarcze w jakich obecnie funkcjonujemy mogą wpłynąć np. na portfel kredytowy". "Na razie takich obserwacji nie mamy, ale musimy stopniowo je przewidywać" - podkreśliła.

Jak powiedziała, w ostatnim czasie bank udzielił finansowania polskim firmom i klientom indywidualnym na rekordową kwotę 250 mld zł. "To znacząco wspiera zarówno przedsiębiorców w prowadzeniu działalności, jak i osoby prywatne w zaspokajaniu potrzeb m.in. mieszkaniowych czy codziennych" - powiedziała.

Pokreśliła, że w czasach wysokiej inflacji PKO BP wychodzi z bardzo dobrą ofertą, dlatego jako jeden z pierwszych zaproponował podwyższenie oprocentowania lokat. Wskazała, że oferta banku jest kompleksowa i skierowana zarówno do klientów, którzy chcą oszczędzać krócej, jak i takich, którzy lokują pieniądze na czas dłuższy. "Dostrzegamy także te grupy społeczne, które mogą być dziś w trudniejszej sytuacji" - dodała.

Pytana, czy Grupa PKO BP zamierza kontynuować konsolidację, powiedziała, że bank jako lider sektora bankowego bacznie obserwuje to, co się dzieje na rynku. "W zależności od sytuacji, będziemy podejmować odpowiednie decyzje" - dodała.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną z wiodących grup finansowych Europy Środkowo - Wschodniej. Do Grupy należy m.in. działający na Ukrainie Kredobank. PKO Bank Polski jest liderem rynku pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących i kart płatniczych.

