Prezes PKO BP: Polska gospodarka wychodzi z kryzysu

Dynamika zysku grupy PKO BP w pierwszej połowie 2020 roku jest lepsza niż w całym sektorze bankowym - powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. - Polska gospodarka stopniowo wychodzi z kryzysu, jakiego doświadczyła na skutek pandemii SARS-CoV-2, choć otoczenie gospodarcze, ze względu na panującą niepewność, wciąż pozostaje trudne - dodał.

Bank poinformował w środę, że zysk grupy PKO BP w drugim kwartale 2020 roku spadł do 803 mln zł z 1 mld 217 mln zł rok wcześniej.

Mimo to zysk banku okazał się 3,8 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie 773,5 mln zł.

Bank aktywnie włączył się w ratowanie polskich firm i tworzonych przez nie miejsc pracy i jest liderem w dystrybucji subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm.

"Polska gospodarka stopniowo wychodzi z kryzysu, jakiego doświadczyła na skutek pandemii SARS-CoV-2, choć otoczenie gospodarcze, ze względu na panującą niepewność, wciąż pozostaje trudne. W takich warunkach, w I połowie 2020 roku, Grupa PKO Banku Polskiego wypracowała 1,3 mld zł zysku netto. To wynik wyraźnie niższy niż przed rokiem, ale jednocześnie jego dynamika jest lepsza niż w całym sektorze bankowym" - powiedział, cytowany w komunikacie, Zbigniew Jagiełło.

Jak wyjaśnił, przyczyniło się do tego "dobre przygotowanie Grupy Kapitałowej Banku na trudniejsze warunki gospodarcze, w które wkroczyła z bardzo dobrymi parametrami finansowymi".



"Dzięki temu w najostrzejszej fazie kryzysu, mogła skupić się na przyspieszeniu cyfryzacji. Owocem tych działań jest m.in. uruchomiona na początku lipca platforma Automarket, wdrożenie otwierania wybranych rachunków osobistych +na selfie+ oraz udostępniony już na pełną skalę asystent głosowy naszej aplikacji IKO" - dodał szef PKO BP.

Jak informuje PKO BP, zysk netto grupy w pierwszej połowie 2020 roku wyniósł 1,3 mld zł i był o 37,2 proc. niższy niż przed rokiem. Na spadek wyniku wpływ miało przede wszystkim pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym wywołane epidemią SARS-CoV-2, co zmusiło bank do utworzenia odpisów w kwocie 581 mln zł.

"Na zmniejszenie zysków wpłynęły także obciążenia związane z ubiegłorocznymi werdyktami TSUE: wzrost kosztu ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych (186 mln zł), koszt automatycznych zwrotów prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów detalicznych oraz koszt rezerwy zawiązanej na zwroty tych prowizji (175 mln zł), a także inne koszty regulacyjne (140 mln zł)" - podano w komunikacie.

Bank wyjaśnia, że obciążenia te częściowo równoważone były wyższym wynikiem na działalności biznesowej związanym przede wszystkim z dynamicznym zwiększaniem skali działania. Aktywa grupy w I połowie 2020 roku wzrosły do ponad 377 mld zł, finansowanie udzielone klientom zwiększyło się do 256 mld zł, a oszczędności klientów wzrosły do 342 mld zł. Zwiększenie skali działalności wpłynęło na wyższy niż przed rokiem wynik z tytułu prowizji i opłat oraz wynik odsetkowy.

W komunikacie dodano, że bank realizuje cele związane z cyfryzacją przyjęte jesienią 2019 r. w strategii "PKO Bank Przyszłości".



Zgodnie z zapowiedzią, na przełomie kwartału uruchomił pierwszą w Polsce bankową platformę do zakupu samochodów nowych i używanych - Automarket. Za jej pośrednictwem, klienci mogą kupić sprawdzone technicznie i objęte gwarancją samochody, a sam zakup mogą sfinansować przy użyciu produktów grupy banku.