Prezes PKO BP: sektor bankowy zdaje egzamin funkcjonowania w pandemii

Sektor bankowy doskonale zdaje egzamin funkcjonowania w czasie pandemii - ocenił podczas debaty na Forum Bankowym 2021 prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. Dodał, że banki były już przed pandemią bardzo dobrze przygotowane do funkcjonowania w systemie zdalnym.

"Rok 2020 był bardzo ważny dla funkcjonowania banków w Polsce. (...) System bankowy zdaje doskonale egzamin funkcjonowania w warunkach pandemii. (...) Nie pozwoliliśmy sobie na zamknięcie naszych placów i powiedzenie, że można się obsłużyć gdzie indziej" - powiedział Jagiełło.

Przyznał, że "banki w Polsce były, są i pewnie będą bardzo dobrze przygotowane do pracy w systemie zdalnym". "To praca, którą system bankowy wykonywał od wielu lat, umożliwiając klientom bankowanie na odległość czy komunikację na odległość, co doskonale zdało swój egzamin podczas pandemii" - dodał.

Jagiełło zwrócił uwagę, że z punktu widzenia banków, w roku 2020 wydarzyło się kilka rzeczy, które wpłynęły na wyniki finansowe sektora, i które będą na wyniki wpływać i w tym roku.

Jako pierwszy taki czynnik wskazał trzykrotną obniżkę stóp procentowych w roku 2020 przez Radę Polityki Pieniężnej, które spadły do poziomu najniższego w historii. Ponadto, zdaniem prezesa PKO BP, w ubiegłym roku doszło do poważnego wypychania kredytu bankowego poprzez różnego rodzaju tarcze pomocowe, co spowodowało powstawanie firm zombie, firm które nie są w stanie utrzymać swojego funkcjonowania z opłat klientów.

"To wypychanie kredytu bankowego przez tarcze pomocowe niesie ze sobą ryzyko nieprawidłowej alokacji kapitału, czy to wynikającego z tarczy, czy kredytu bankowego, do poszczególnych branż, czy do poszczególnych firm w tych branżach" - dodał.

Jagiełło wskazał też, że w ubiegłym roku wzrosło ryzyko prawne funkcjonowania firm, zwłaszcza tych z sektora finansowego.

Przed miesiącem Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że zysk netto sektora bankowego w 2020 roku wyniósł 7,77 mld zł, co oznacza, że spadł o 43,8 proc. Wynik banków z tytułu odsetek w 2020 roku wyniósł 47,02 mld zł, spadając w porównaniu z 2019 rokiem o 4,3 proc., a wynik z tytułu prowizji wyniósł 14,8 mld zł, co oznacza wzrost o 11,1 proc.

