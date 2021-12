Prezes PKP IC: Do 2030 r. wydamy 2,6 mld zł na stacje postojowe

Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk zapowiedział w sobotę w Przemyślu (Podkarpackie), że spółka do 2030 r. wyda 2,6 mld zł na stacje postojowe. Inwestycje powstaną w 17 miejscowościach w kraju.

Chraniuk w sobotę w Przemyślu brał udział w konferencji prasowej razem z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.

Jak powiedział szef PKP Intercity, spółka planuje w najbliższych latach zainwestować 2,6 mld zł w stacje postojowe, które powstać mają w 17 lokalizacjach w całym kraju. Jedna z nich zlokalizowana ma być na stacji Przemyśl-Bakończyce.

Wyjaśnił, że na stacji postojowej pociągi są przygotowywane do kursu. "To miejsce, gdzie pociągi będą przeglądane nie tylko pod względem technicznym, ale będzie też myjnia, tam będzie się odbywał cały proces przygotowywania pociągu. To jest ważne dla pasażera, dlatego będziemy to rozwijać i chcemy wydać na tego typu inwestycje 2,6 mld zł do 2030 r." - stwierdził prezes PKP IC.

Zdaniem Chraniuka, przez wiele lat takie inwestycje były zapomniane i teraz musimy nadrabiać stracony czas.

W rozmowie z PAP prezes PKP IC sprecyzował, że na stacji Przemyśl-Bakończyce powstanie m.in. całoroczna myjnia pociągów oraz hala napraw wraz z zapleczem. Podkreślił, że z Przemyśla startuje i kończy swój bieg wiele pociągów, m.in. ze Świnoujścia, więc jest to "naturalne miejsce na taką inwestycję".

"Na tej stacji nasi pracownicy będą mieli za zadnie profesjonalnie przygotować taki skład do kursu" - dodał.

Obecnie trwa projektowanie stacji postojowej Przemyśl-Bakończyce. Jak zadeklarował Chraniuk, niedługo ogłoszony zostanie przetarg na zrealizowanie tej inwestycji. Stacja postojowa ma powstań do końca 2023 r., koszt inwestycji to ok. 200 mln zł.

Sobotnie spotkanie poświęcone było m.in. nowemu rozkładowi jazdy na kolei, który wchodzi w życie od niedzieli. Prezes PKP IC przypomniał, że od niedzieli pojawi się nowe połączenie Przemyśl - Berlin, pociąg ten będzie skorelowany z kursami składów z Przemyśla do Lwowa.

Chraniuk podał również, że nowy rozkład jazdy zwiększa liczbę połączeń IC z Rzeszowa z 9 do 14, a z Przemyśla z 7 do 13. Zwrócił uwagę, że zwiększenie liczby pociągów nie byłoby możliwe, gdyby nie zakupy nowego taboru.

Jak podkreślił Chraniuk, w nowym rozkładzie jazdy na wielu trasach został skrócony czas przejazdu. "Mamy lepszy tabor, możemy jeździć szybciej. Np. przejazd między Rzeszowem a Katowicami zostanie skrócony z 4 do 3 godzin" - zaznaczył.

Prezes PKP IC powiedział, że od niedzieli zwiększy się również liczba pociągów międzynarodowych - m.in. z Przemyśla kursować będą dwa pociągi do Kijowa, jeden do Odessy.

Chraniuk zaznaczył, że jego spółka stara się od lat podnosić komfort podróży pociągami. "Sądzę, że nam się to całkiem skutecznie udaje, o czym świadczą liczby. W 2016 r. mieliśmy ok. 30 mln pasażerów, w 2019 r. było to prawie 50 mln pasażerów. To by się nie zadziało bez jakości" - stwierdził.

Prezes kolejowej spółki zapowiedział również, że liczba kursów pociągów na Podkarpaciu będzie się systematycznie zwiększała do 2030 r. Pojawią się w najbliższym czasie m.in. połączenie z Przemyśla do Warszawy przez Radom, więcej pociągów będzie również na trasie z Rzeszowa do Krakowa.

