Prezes PKP LHS: spółka nie złamała sankcji unijnych

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa nie złamała sankcji unijnych, a wszystkie nasze działania opierają się na przepisach – przekazał PAP w piątek prezes spółki Zbigniew Tracichleb, odnosząc się do doniesień medialnych dot. zwrotu Rosjanom wagonów towarowych zatrzymanych po inwazji na Ukrainę.

Jak podkreślił prezes Tracichleb, tzw. kwestia "oddania wagonów rosyjskich" nie istnieje w przestrzeni prawnej czy biznesowej i godzi w wieloletnią dobrą współpracę PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej i Kolei Ukraińskich (UZ). "Prowadzimy wiele wspólnych działań i projektów biznesowych, a spółka PKP LHS od początku wybuchu wojny wspierała i nadal wspiera kolejarzy ukraińskich" - zaznaczył.

Przypomniał, że w 2022 r., dzięki bardzo szybko wydanej decyzji przez Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z Urzędami Wojewódzkimi i władzami lokalnymi, spółka zorganizowała pociągi humanitarne, którymi ewakuowano ponad 23 tys. osób z objętej wojną Ukrainy. Tracichleb dodał, że powstał również wolontariat pracowniczy, w którym czynny udział wzięli pracownicy spółki, a LHS z własnych zasobów przekazała UZ części do lokomotyw.

"Zwracam się do opinii publicznej, ale też do naszych przyjaciół z Kolei Ukraińskich - zarówno do pracowników spółki, jak i do wszystkich osób zasiadających w organach nadzorczych - aby nie podważali dobrej współpracy polsko-ukraińskiej" - zaapelował prezes PKP LHS.

Spółka w przekazanej PAP informacji zwróciła uwagę, że jest zobowiązana do przestrzegania przepisów prawa polskiego i międzynarodowego, w tym zawartych umów międzynarodowych.

"Zgodnie z tymi regulacjami właścicielem wagonów jest podmiot, który dysponuje prawem własności lub inną podstawą prawną i jako taki jest wpisany do rejestru pojazdów zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Prawo własności wagonu znajduje również potwierdzenie na jego burtach i jest jego oznaczeniem zewnętrznym. PKP LHS nie ma prawnej możliwości traktowania wagonów należących do prywatnych firm, objętych sankcjami rządu Ukrainy, jako wagonów podlegających zwrotowi na terytorium Ukrainy" - podkreślono.

"Spółka PKP LHS, podobnie jak inni polscy przewoźnicy kolejowi, poinformowała Kolej Ukraińską o sytuacji prawnej przedmiotowych wagonów w kontekście sankcji obowiązujących na terenie Polski i Unii Europejskiej" - dodano.

"Pismo PKP LHS dotyczące zamknięcia obiegu kolejowego wagonu było wewnętrzną korespondencją PKP LHS i UZ, a zostało upublicznione w sposób bezprawny. Sankcje wprowadzone przez rząd Ukrainy nie są sankcjami tożsamymi z sankcjami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej, a polskie firmy nie mają dowolności stosowania tych regulacji" - wyjaśniła spółka.

Wcześniej w piątek do doniesień medialnych, jakoby PKP LHS zwróciła Rosjanom wagony towarowe zatrzymane w Polsce po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, odniósł się wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. "Unijne sankcje oczywiście nie zostały złamane. Polscy kolejarze wspierają Ukrainę w ich walce z agresorem. Nie ma tematu +oddania rosyjskich wagonów+. Wystarczy najwyżej kilka minut, by się dowiedzieć, że spółka, o którą chodzi, jest zarejestrowana na Cyprze i nie podlega unijnym sankcjom" - wskazał wiceszef MI.

