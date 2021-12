Prezes PKP PLK: CMK gotowa do certyfikacji na 250 km: h w grudniu 2023 r.

Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) powinna być gotowa do procesu certyfikowania jej do prędkości 250 km/h w grudniu 2023 roku - poinformował PAP prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel.

"Założenia były takie, żeby wykonać wszystkie potrzebne prace (aby podnieść prędkość na CMK do 250 km/h - PAP) do końca przyszłego roku i robimy wszystko, żeby tak się stało" - powiedział Merchel.

Zaznaczył jednocześnie, że zakończenie prac nie oznacza, iż pociągi od razu będą jeździły po CMK z prędkością 250 km/h, gdyż wcześniej trzeba będzie przeprowadzić proces certyfikacji linii na taką prędkość.

"Obecnie chyba nikt odpowiedzialny nie może powiedzieć, ile potrwa proces certyfikacji. Chcemy zakończyć prace do końca 2023 roku, ale czy uzyskamy certyfikację w grudniu 2023 roku, czy w połowie 2024 roku, to odpowiedzialnie będziemy mogli mówić najwcześniej za rok" - powiedział PAP Merchel.

Prezes spółki zarządzającej kolejową infrastrukturą w Polsce powiedział też, że ogłoszono już kilkanaście przetargów na prace związane z podniesieniem prędkości na CMK.

"Ogłaszamy szereg przetargów, czy to na zabudowę rozjazdów, czy na poprawę parametrów podtorza, czy na stan torów. Gdyby to wszystko zsumować, to już kilkanaście przetargów zostało ogłoszonych i jest realizowanych. Część prac już została zakończona" - stwierdził prezes.

Obecnie po Centralnej Magistrali Kolejowej pociągi mogą jeździć z prędkością do 200 km/h.

Centralna Magistrala Kolejowa, czyli linia kolejowa nr 4, ma długość 224 km. Rozpoczyna się w Grodzisku Mazowieckim, a kończy w Zawierciu, łącząc Warszawę z Krakowem oraz Katowicami. Przebiega przez województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie. Trasa zapewnia najszybsze połączenie stolicy z Krakowem, Katowicami, Opolem i Wrocławiem.

