Prezes PKP PLK: ruszają nowe przetargi na modernizację linii kolejowych za blisko 6 mld zł

Ruszają nowe przetargi na modernizację linii kolejowych o wartości blisko 6 mld zł - zapowiedział w czwartek na konferencji prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel. Dodał, że po wyborze wykonawców prace powinny rozpocząć się w tym roku.

Postepowania dotyczą modernizacji linii w woj. śląskim - od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach, kolejowej obwodnicy Poznania, a także przebudowy stacji Słupsk - poinformował.

Wskazał, że prace powinny rozpocząć się w tym roku po wyborze wykonawcy.

Jak zaznaczył Merchel, trzy przetargi o wartości 3,7 mld zł dotyczą przebudowy linii od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach; będą one realizowane w ramach zadania "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice" i współfinansowane z instrumentu finansowego UE "Łącząc Europę" (CEF 2) na lata 2021-2027.

"Efektem inwestycji będą szybsze i wygodniejsze podróże koleją w aglomeracji i do granicy z Czechami. Mieszkańcy województwa śląskiego zyskają atrakcyjną ofertę podróżowania najbardziej ekologicznym środkiem transportu" - zaznaczył. Dodał, że zwiększy się też dostęp do pociągów, dzięki budowie nowych przystanków oraz oddzieleniu ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego.

Szef PKP PLK wskazał, że kolejny przetarg dotyczy przebudowy kolejowej obwodnicy Poznania. "Projekt obejmuje budowę łącznicy Poznań Strzeszyn - Poznań Piątkowo, co usprawni podróże w poznańskim węźle kolejowym. Planowana jest kompleksowa modernizacja łącznie ponad 70 kilometrów m.in. torów i sieci trakcyjnej. Umożliwi to przejazdy pociągów pasażerskich z prędkością 100-120 km/h" - zaznaczył.

Podał, że szacunkowa wartość prac w ramach ogłoszonego przetargu "Prace na towarowej obwodnicy Poznania" to ponad 1,5 mld zł.

Merchel poinformował też o przetargu dotyczącym przebudowy stacji Słupsk. "Projekt zakłada przebudowę trzech peronów oraz układu torowego. Perony będą wyższe, pojawią się windy z przebudowanego przejścia podziemnego na perony. Przejście zostanie poszerzone oraz połączone z nowym dworcem autobusowym" - wymienił. Dodał, że historyczny charakter stacji podkreślą odrestaurowane zabytkowe wiaty peronowe oraz kioski.

Szacunkowa wartość słupskiej inwestycji to 600 mln zł. Prace na stacji planowane są w ramach zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk", w ramach dwóch perspektyw finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 - wskazał Merchel.

Jak podkreślił obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, zgłoszenie projektów do Connecting Europe Facility (CEF) było możliwe dzięki aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego w końcu lipca 2021, podczas której wpisano je na listę rezerwową. "Jeśli projekty nie wygrają w konkursie, to będziemy szukali alternatywnych rozwiązań finansowych. Na dziś zakładamy, że będą one realizowane w ramach CEF" - powiedział.

Wiceszef resortu infrastruktury dodał, że PKP PLK w mijającej perspektywie były największym pojedynczym beneficjentem tego programu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl