Prezes PKP SA złożył wyrazy solidarności z poszkodowanymi w wypadku kolejowym w Holandii

Wyrazy współczucia i solidarności z poszkodowanymi w wypadku kolejowym w Holandii - przesłał we wtorek prezes PKP SA i przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei, największej organizacji kolejowej na świecie, Krzysztof Mamiński.

"Z głębokim żalem przyjmujemy wiadomość o katastrofie kolejowej, która miała miejsce w Holandii. W imieniu PKP SA pragnę złożyć wyrazy najszczerszego współczucia i solidarności z poszkodowanymi oraz całym narodem holenderskim w tym trudnym czasie" - przekazał szef PKP SA na Twitterze.

Jak podała we wtorek rano agencja Reutera za holenderskimi służbami ratunkowymi, co najmniej jedna osoba zginęła, a około 30 zostało rannych w wyniku wypadku kolejowego, do którego w miejscowości Voorschoten w Holandii, położonej między Hagą i Amsterdamem. Przyczyną zdarzenia było uderzenie pociągu w pozostawiony na torach sprzęt budowlany.

Przedni wagon nocnego pociągu relacji Lejda-Haga wykoleił się i wjechał w pole. Drugi z wagonów przewrócił się na bok, a w jeszcze kolejnym wybuchł pożar, który został szybko opanowany - poinformowała agencja prasowa ANP.

Rzecznik miejscowej straży pożarnej przekazał w rozmowie z holenderskim radiem, że 19 osób rannych w wyniku wypadku zostało przewiezionych do szpitali. Stan zdrowia części z nich jest oceniany jako poważny.

Ruch pociągów między Lejdą i Hagą został tymczasowo wstrzymany.

