Prezes PKP: ulgi dla wynajmujących lokale na dworcach

Zastosowaliśmy ulgi dla przedsiębiorców wynajmujących lokale na dworcach; tym, którzy zaprzestali działalności umarzamy m. in. 80 proc. najmu, a tym, którzy ograniczyli działalność przesuwamy je na inny termin - powiedział w poniedziałek w TVP Info prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński

Prezes Mamiński zaznaczył, że spółka PKP uwzględnia trudną sytuację przedsiębiorców, którzy wynajmują od kolei powierzchnie na dworcach i zastosowała dla nich ulgi.

"Dla tych przedsiębiorców, którzy na mocy rozporządzenia ministra zdrowia zaprzestali swojej działalności, to od nich w terminie od 15 marca do końca kwietnia umarzamy 80 proc. wielkości najmu, 100 proc. opłaty eksploatacyjnej i 100 proc. opłaty marketingowej. Natomiast dla tych przedsiębiorców, którzy tylko ograniczyli swoją działalność przesuwamy te płatności z terminu od 15 marca do końca kwietnia na inny termin" - powiedział prezes.

Dodał, że "w przypadku, gdy ubytek tej działalności będzie znaczny, przewidujemy również w drodze negocjacji umorzenia tych należności. To robimy dla swoich partnerów biznesowych na dworcach".

Pytany o to jak podczas epidemii koronawirusa działają kolejowe spółki powiedział, że "Polskie Koleje Państwowe, wszyscy przewoźnicy realizują swoje zadania".

"Przewozimy pasażerów na miarę potrzeb i możliwości. Co ważne - wszystkie dworce kolejowe są czynne, wszystkie linie kolejowe po których poruszają się pociągi są czynne i nie zlikwidowano żadnego miejsca stałych połączeń. To znaczy ograniczamy liczbę pociągów, ale nie likwidujemy połączeń, które były" - zaznaczył.

"Ilość pasażerów jest znacznie ograniczona, w pociągach PKP Intercity ten spadek pasażerów to ponad 90 proc., a w Przewozach Regionalnych 80 proc. To na pewno jest duża trudność, ale mamy nadzieję, że to się zmieni w momencie, kiedy poprawi się sytuacja epidemiologiczna. Musimy liczyć na to, że już niedługo będzie następować pewna stabilizacja, ale jesteśmy przygotowani również na długotrwałe działanie" - dodał. (PKP)

Autor: Radosław Jankiewicz

