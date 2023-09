Prezes PKP: w połowie października pasażerowie będą mogli korzystać z dworca w Kołobrzegu

Modernizowany zabytkowy dworzec w Kołobrzegu ma być gotowy do końca tego roku, a w połowie października br. do użytku zostanie oddana strefa obsługi pasażerów, czyli hala i kasy biletowe - zapowiedział we wtorek prezes PKP SA Krzysztof Mamiński.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przekazał, że modernizacja dworca kolejowego w Kołobrzegu dobiega końca. Zaznaczył, że przez tę stację i dworzec "przewijają się dziesiątki tysięcy przyjezdnych gości, kuracjuszy, wczasowiczów", a dzięki realizowanej inwestycji warunki obsługi pasażerów zostaną poprawione.

Prezes PKP SA Krzysztof Mamiński przekazał, że całkowite oddanie do użytku kołobrzeskiego dworca planowane jest na koniec 2023 r., ale w połowie października pasażerowie będą mieli do dyspozycji strefę obsługi podróżnych z halą dworcową i kasami biletowymi.

Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 realizowany przez Polskie Koleje Państwowe obejmuje budowę i modernizację 200 dworców za kwotę ponad 3 mld zł ze środków budżetu państwa i unijnych oraz własnych PKP .A. W ramach tej pierwszej edycji programu w Zachodniopomorskiem przebudowane zostaną cztery dworce, w tym kołobrzeski zabytkowy obiekt.

Minister Adamczyk, podsumowując inwestycje kolejowe realizowane w ciągu ostatnich ośmiu lat, mówił o ponad 1000 przebudowanych lub zmodernizowanych przystankach, stacjach kolejowych i dworcach. "Jesteśmy na długiej drodze realizacji tych inwestycji, bo wiemy, jakiego wysiłku modernizacyjnego wymaga infrastruktura kolejowa w Polsce" - dodał.

Jak przypomniał prezes PKP SA, we wrześniu br. PKP SA przyjęły Program Inwestycji Dworcowych na kolejne lata. "To kolejnych minimum 150 dworców, z planem zwiększenia do 300. To ponad 4,4 mld zł" - wskazał Mamiński. Jak mówił, na liście podstawowej drugiej edycji programu, wśród 150 dworców do realizacji, 15 to zachodniopomorskie obiekty, w tym dworzec w Wałczu.

Koszt przebudowy zabytkowego dworca kolejowego w Kołobrzegu z 1904 roku przekracza 24 mln zł. Projekt sporządziła pracownia AMT Bydgoszcz, a wykonawcą prowadzonych od ponad roku robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ z Koszalina.

Dworzec ma odzyskać swój historyczny wygląd. Elewacja, która pokryta jest w znacznej części cegłą klinkierową, została odnowiona. Odtworzono także mur pruski w parterowej części budynku oraz stolarkę okienną i drzwiową.

W holu dworca mieści się centrum obsługi podróżnych. Bez zmian pozostanie jego układ, wysokość i łukowy strop, ale koliste żyrandole czy elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów będą nowymi elementami wystroju wnętrza. Przy holu powstała przestronna poczekalnia. Na jednej ze ścian zostanie wyeksponowana płaskorzeźba przedstawiająca mewy na tle fal morskich. W strefie obsługi podróżnych zaplanowano kasy biletowe, pokój zabaw dla dzieci, informację turystyczną i lokale na wynajem. We wschodniej części zaś swoje miejsce znajdzie dworzec autobusowy z trzema kasami biletowymi.

Wszystkie przestrzenie związane z obsługą podróżnych mają być klimatyzowane, obiekt będzie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Wyprofilowana nawierzchnia zniweluje różnicę w wysokości terenu między dworcem a otaczającym go terenem. Ułatwieniem dla osób niedowidzących i niewidomych będą ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille'a, oraz mapy dotykowe dworca, a dla osób poruszających się na wózkach - brak progów i automatyka drzwiowa.

Budynek będzie energooszczędny i ekologiczny, wyposażony w pompę ciepła, wentylację z odzyskiem ciepła, system optymalizujący zużycie wody i energii elektrycznej i cieplnej oraz w panele fotowoltaiczne.

Wstępnie dworzec miał być gotowy w pierwszej połowie 2024 r.