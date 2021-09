Prezes PLK: obecnie realnie w programie Kolej Plus niespełna 50 projektów

Obecnie spośród 86 projektów zakwalifikowanych do programu Kolej Plus realnie w opracowaniu, poprzez tworzenie dla nich prac studialnych, jest niespełna 50 – poinformował we wtorek w Karpaczu prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Występując na panelu poświęconym Kolei Dużych Prędkości jako elementu projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego prezes PKP Polskich Linii Kolejowych nawiązał do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r.

"Planujemy w nim zmodernizować i wybudować ok. 600 do 1 tys. km linii kolejowych, w zależności oczywiście od rozstrzygnięć, które będą do końca listopada br. W tej chwili mamy intensywne prace studialne - studia planistyczne, które mają wskazać, które projekty będą dalej realizowane" - powiedział Merchel.

"Przypomnę, że to było blisko 100 projektów zgłoszonych początkowo; zakwalifikowanych 86. W tej chwili realnie jest w opracowaniu czterdzieści kilka projektów. Natomiast i tak jest to o wartości orientacyjnie 16-18 mld zł; program jest o wartości 6,5 mld zł" - zastrzegł Ireneusz Merchel. A każdy z tych projektów naprawdę jest warty realizacji w przyszłości bliższej czy dalszej" - ocenił.

Nabór wniosków od samorządów do programu Kolej Plus zarządca kolejowej infrastruktury ogłosił w maju 2020 r. Według rządowych zapowiedzi na realizację programu przeznaczono 6,6 mld zł do 2028 r. 85 proc. wartości zaplanowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez PKP PLK.

Wnioski w ramach programu samorządy mogły składać do 26 sierpnia 2020 r. Po ich wstępnej kwalifikacji samorządy mają obecnie rok na przygotowanie wstępnych koncepcji - z zakresem i założeniami inwestycji, a także zapewnieniem finansowania. W ciągu kolejnych trzech miesięcy PLK przygotują ostateczną listę projektów - do zatwierdzenia. Prace budowlane mogłyby zacząć się w latach 2023-2024 i być prowadzone do 2028 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl