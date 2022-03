Prezes Poczty Polskiej: przekazaliśmy największemu ukraińskiemu bankowi siedem bankowozów

Jesteśmy zaangażowani w pomoc Ukrainie na wszelkie dostępne nam sposoby; m.in. przekazaliśmy największemu ukraińskiemu bankowi siedem bankowozów – powiedział w środę prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot.

Prezes uczestniczył w Warszawie w konferencji prasowej z udziałem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka "Szkoła dla Was - działania na rzecz Ukrainy".

"Poczta Polska od wielu lat jest sprawdzonym partnerem ministra edukacji, ministra nauki we wszystkich rozbudowanych procesach logistycznych, bo taka jest specyfika działania naszej firmy" - wskazał Zdzikot.

Zaznaczył, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Poczta Polska uczestniczy w rozmaitych akcjach pomocowych i jest zaangażowana na wszelkie dostępne jej sposoby.

"Przejęliśmy od poczty ukraińskiej rolę hubu w pocztowej wymianie międzynarodowej. W ramach akcji koordynowanej przez polską Komisję Nadzoru Finansowego przekazaliśmy największemu ukraińskiemu bankowi siedem naszych bankowozów, by zapewnić ciągłość dostaw gotówki" - powiedział Zdzikot.

"Samodzielnie, przy wykorzystaniu naszej fundacji korporacyjnej +Pocztowy Dar+ oraz przy udziale partnerów biznesowych, wysłaliśmy szereg transportów humanitarnych, których wartość przekroczyła 1,3 mln zł" - kontynuował.

Prezes wyliczał, że poczta jest też partnerem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także gości w swoich ośrodkach uchodźców.

"Z dumą przyjęliśmy zaproszenie ministra do udziału w akcji +Szkoła dla Was+, niezwykle ważnej inicjatywie. (…) Naszą rolą będzie to, co potrafimy robić bardzo dobrze. Jesteśmy oprócz tego, z czym najczęściej się kojarzymy, czyli listami i placówkami pocztowymi, największa w kraju i jedną z największych w regionie firm logistycznych" - zaznaczył.

Poczta Polska jest największą firmą infrastrukturalną w Polsce, posiadającą sieć obejmującą 7,6 tys. placówek pocztowych i zatrudniającą 70 tys. osób, w tym także narodowości ukraińskiej.

Dzień po rosyjskiej inwazji, 25 lutego, Poczta Polska powołała zespół kryzysowy w związku z sytuacją na Ukrainie. Operator podkreślał wówczas, że jest gotowy zapewnić logistykę dostaw na potrzeby rządu oraz akcji humanitarnych we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych i Ministerstwem Zdrowia.

Na początku marca Poczta Polska poinformowała, że stała się łącznikiem Poczty Ukrainy z obrotem międzynarodowym. Kilka dni temu poczta przekazała, że przesyłki z pomocą humanitarną dla Ukrainy spoza Unii Europejskiej, kierowane do chełmskiego magazynu POL-CEL, do 30 czerwca br. nie będą podlegać w Polsce należnościom celno-podatkowym ani opłacie pocztowej.

Poczta zaoferowała m.in. możliwość wykorzystania miejsc noclegowych m.in. w pocztowych ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych w Jaszowcu i w Szklarskiej Porębie oraz w hotelu pracowniczym zlokalizowanym w pobliżu warszawskiej sortowni. Poczta udostępniała też kilkadziesiąt samochodów do przewozu obywateli Ukrainy z granicy do wskazanego przez sztaby kryzysowe miejsca w Polsce.

