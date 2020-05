Prezes Poczty: zrobimy wszystko, żeby wybory były bezpieczne

Zrobimy wszystko, żeby wybory były bezpieczne; Poczta ma swoje wyraźne i określone zadania, natomiast nie zastępuje organów, które są powołane do przeprowadzenia procesu wyborczego – mówi w wywiadzie dla "Gazety Polskiej” prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot.

"Zadania nam postawione, nad którymi obecnie pracuje ustawodawca, polegają co do zasady na dostarczeniu pakietów wyborczych, przygotowaniu sieci specjalnych skrzynek, do których te pakiety będą mogły zwrotnie trafić, a także na odebraniu pakietów, również od osób pozostających w kwarantannie. Zebrane pakiety dostarczymy do gminnych komisji wyborczych. Poczta Polska dostarczy do komisji skrzynki nadawcze" - mówi Zdzikot.

Prezes Poczty Polskiej podał, że poczta doręcza przeszło półtora miliarda różnego rodzaju przesyłek rocznie. Dziennie - około 6 mln, a liczba ta wzrasta w okresach szczytów przedświątecznych. W okresie pandemii Poczta Polska - jak podał - dostarczyła już co najmniej 200 mln przesyłek.

Wśród pracowników poczty odsetek ludzi pozostających w kwarantannie stanowi - jak przekazał - jedynie 0,15 procent.

Pytany czy Poczta Polska jest gotowa na wyzwanie, jakim byłyby wybory między 10 a 23 maja, odparł, że "Poczta Polska przygotowuje się na różne scenariusze realizacji zadań, które zostaną jej powierzone".

"Jesteśmy największą spółką infrastrukturalną w kraju. Dysponujemy potężnym kapitałem ludzkim, blisko 80-tysięczną społecznością zaangażowanych, znających doskonale swój teren pracy pracowników. Mamy także 7,5 tysiąca placówek w całym kraju. Nasza firma na co dzień zajmuje się dostarczaniem i odbieraniem przesyłek. To przecież nasza podstawowa działalność. Poczta Polska to także bardzo duży operator logistyczny. Zajmujemy się również dostarczaniem przekazów pieniężnych, konwojowaniem gotówki" - wskazał.