Prezes Polmet Display: jesteśmy wdzięczni za otwieranie rynku polskiego

Jesteśmy wdzięczni za otwieranie rynku polskiego w czasie drugiej fali pandemii - mówił w piątek prezes firmy Polmet Display Andrzej Wójcik do odwiedzającego ją premiera Mateusza Morawieckiego.

Jak podkreślał Wójcik, druga fala pandemii znów mocno dotknęła firmę, ale sklepy, które ostatnio się otworzyły to jest jej rynek i przedsiębiorstwo liczy na zamówienia.

"Produkujemy dla firm, które sprzedają w sieciach detalicznych, a detal w całej Europie został częściowo zamknięty" - mówił też Wójcik o pierwszej fali pandemii. "To było bardzo duże zagrożenie co do przyszłości i egzystencji spółki" - zaznaczył.

Jak dodał, wiosenna tarcza finansowa była zastrzykiem, który "pozwolił odżyć i utrzymać płynność". "Nie straciliśmy płynności, która była radykalnie zagrożona. Udało nam się w miażdżącej większości utrzymać miejsca pracy" - podkreślił Andrzej Wójcik.

"Jesteśmy dobrej myśli, mamy nadzieję, że pandemia szybko się skończy i będziemy mogli pracować" - dodał prezes Polmet Display.