Prezes Polregio: wypłata 2. transzy podwyżek w lutym 2023 r. kończy spór zbiorowy

Wypłata w lutym 2023 r. drugiej transzy podwyżek w wysokości 300 zł kończy spór zbiorowy w Polregio - powiedział we wtorek prezes największego polskiego przewoźnika pasażerskiego Artur Martyniuk.

We wtorek prezes Polregio mówił podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury, że widmo strajku generalnego zapowiadanego na 16 maja zostało odsunięte po tym, jak zawarto porozumienie płacowe. Artura Martyniuk ocenił, że "jest (ono) sukcesem."

"W zawartym porozumieniu płacowym wdrożyliśmy podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w dwóch transzach. Pierwsza, w wysokości 400 zł od 1 maja br., co daje średnio z pochodnymi 700 zł na pracownika. Podwyżki były z wyrównaniem od stycznie br." - przekazał prezes Polregio.

Dodał, że pozostała jeszcze druga część porozumienia, czyli 300 zł od 1 stycznia 2023 r. dla pracownika. "Ta podwyżka 300-złotowa wraz z pochodnymi daje ok. 550 zł na każdego pracownia" - poinformował.

Zwrócił uwagę, że podwyżki wymagały aneksowania umów z Marszałkami Województw.

Jak wskazał szef Polregio, realizacja pierwszej transzy podwyżek odbyła się do 10 czerwca br. Kolejny etap zostanie zrealizowany do 10 lutego 2023 r., co - zaznaczył - nie będzie łatwe. "Wdrożenie drugiej transzy podwyżek kończy spór zbiorowy" - podkreślił.

Zastrzegł, że brak wypłaty zwiększa ryzyko strajku. "Zrobimy jednak wszystko, aby te wypłaty w 2023 r. były wypłacone. Na obecną chwilę mamy już kilka województw, z którymi w ciągu dwóch miesięcy podpiszemy aneksy" - zapowiedział Martyniuk.

Jak dodał wiceminister infrastruktury Rafał Weber, mimo że resort infrastruktury nie wykonuje żadnych spraw właścicielskich w Polregio, i tak zaangażował się w rozwiązanie tego konfliktu.

Komisja infrastruktury po wypowiedzi szefa Polregio nie poparła wniosku Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu "Informacji Ministra Infrastruktury w sprawie sytuacji i warunków pracy w Polregio S.A. oraz planowanego strajku generalnego w spółce".

Związki zawodowe działające w Polregio zapowiadały pod koniec kwietnia, że we wszystkich zakładach spółki, poza centralą, 16 maja tego roku zostanie przeprowadzony strajk generalny. Decyzję związkowcy uzasadniali "brakiem jakichkolwiek propozycji ze strony właścicieli - Agencji Rozwoju Przemysłu, Konwentu Marszałków Województw RP, jak i zarządu Polregio - oraz woli negocjacji rozwiązania problemu".

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Spółka przewozi 100 mln pasażerów rocznie, a jej udział w rynku wynosi ok 30 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

