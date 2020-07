Prezes POT: nawet 100 tys. podmiotów uprawnionych do akceptacji bonu turystycznego

Bon turystyczny to ponad 6 mln dzieci, ponad 3,5 mld zł i kilkadziesiąt, jak nie ponad 100 tys. podmiotów, które będą uprawnione do akceptacji tego bonu – poinformował w piątek w Gdańsku prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Szczegóły dotyczące bonu turystycznego były przedmiotem konferencji prasowej, którą w piątek popołudniu w pobliżu Fontanny Neptuna w Gdańsku zorganizowali wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) Robert Andrzejczyk.

Jak podkreślił wiceminister, podpisana w piątek przez prezydenta ustawa dotycząca bonu "daje polskim rodzinom dodatkowe wsparcie w kwocie kilku miliardów, ale także wsparcie dla branży turystycznej, która w tak mocny sposób została dotknięta przez epidemię Covid-19". "Jest to projekt wyjątkowy na skalę europejską" - zaznaczył.

Andrzejczyk dodał, że podpisanie ustawy jest "doskonałą wiadomością, przede wszystkim dla polskich rodzin i dla polskiej branży turystycznej". "To jest przełomowe wydarzenie, bo jeszcze nigdy tak dużo środków - bo to 3,5 miliarda złotych - nie trafiło do polskiej branży turystycznej" - podkreślił prezes POT.

Pytany o to, kiedy polskie rodziny będą mogły korzystać z bonu, Gut-Mostowy poinformował, że resort rozwoju przewiduje, iż stanie się to "w ciągu kilkunastu dni, a konkretnie na przełomie lipca i sierpnia". Wiceminister podkreślił, że do obsługi bonu "potrzebny będzie ogromny system elektroniczny, który będzie prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych".

Uszczegółowił, że ZUS stworzy bazę dzieci, a tym samym rodzin, które będą uprawnione do korzystania z bonu. Z kolei POT będzie prowadziła bazę firm i innych podmiotów świadczących usługi turystyczne. "Wszystkie obiekty noclegowe - począwszy od agroturystyki, a kończąc na hotelach, pensjonatach, będą uprawnione do przyjmowania tychże bonów" - wyjaśniał wiceminister dodając, że z uprawnień tych będą też mogli korzystać "organizatorzy turystyki".

Andrzejczyk poinformował, że POT jest już "de facto przygotowana" do obsługi podmiotów chcących korzystać z bonu. "Czekamy już tylko na dokończenie prac nad systemem teleinformatycznym. Te prace są prowadzone w ZUS-ie i jak tylko ZUS będzie gotowy z tym systemem, to my już jesteśmy również gotowi do ruszenia z tym projektem" - powiedział.

Dodał, że przedsięwzięcie jest ogromne. "Bo to jest ponad 6 milionów dzieci, to jest ponad 3 i pół miliarda złotych i kilkadziesiąt, jak nie ponad 100 tysięcy podmiotów, które będą uprawnione do akceptacji tego bonu" - zaznaczył.

Gut-Mostowy poinformował, że do resortu dotarły sygnały o próbach oszustw czy prób wyłudzenia pieniędzy z powoływaniem się na bon turystyczny. "Wszystkie wiarygodne informacje dotyczące Polskiego Bonu Turystycznego są dostępne tylko i wyłącznie na stronie Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Organizacji Turystycznej. Dopóki na stronach internetowych tych dwóch instytucji nie będzie wiarygodnych informacji, że można przystąpić do Polskiego Bonu Turystycznego i dokonać płatności, to prosimy tego nie czynić, a tym bardziej na podstawie anonimowych telefonu" - powiedział wiceminister.

Dopytywany o to, jak - już po uruchomieniu bonu - zweryfikować, czy dany podmiot rzeczywiście jest pełnoprawnym uczestnikiem projektu, Gut-Mostowy wyjaśnił, że trzeba to sprawdzić na liście, która będzie udostępniona na stronie internetowej POT.

Bon turystyczny będzie przysługiwał wszystkim osobom mającym przyznane prawo do świadczenia 500 plus. Bonem objęte zostaną też dzieci umieszczone w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ze wsparcia skorzystają też dzieci rodziców pracujących za granicą, którzy tam pobierają zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł. Bon będzie miał wartość 500 zł na każde dziecko. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością, świadczenie będzie dwa razy wyższe i wynosić będzie 1000 zł.

Bon nie będzie miał formy gotówkowej, środki nie będą wpłacane na konta rodziców. Będzie to cyfrowe świadczenie udzielane przez ZUS, z którego rozliczać będą się mogli przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które zarejestrują się w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska wyjaśniała, że aby skorzystać z bonu turystycznego, osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em lub e-mailem.

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego. Bonem będzie można płacić do końca marca 2022 r.