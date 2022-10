Prezes PPL: Lotnisko Chopina nie ma możliwości rozwoju; potrzebny CPK

Lotnisko Chopina nie ma możliwości dalszego rozwoju - uważa prezes Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze” Stanisław Wojtera. Ruch lotniczy dalej będzie się rozwijał, dlatego Centralny Port Komunikacyjny jest konieczny - mówi.

"My na Lotnisku Chopina nie możemy się dłużej rozwijać" - powiedział prezes PPL we wtorek w Senacie podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, której tematem był "Centralny Port Komunikacyjny - klucz do bezpieczeństwa i rozwoju Polski".

Wojtera mówił, że warszawskie lotnisko otoczone jest budynkami mieszkalnymi, obowiązuje core night, czyli nocny zakaz lotów, a sloty w Warszawie są jednymi z najbardziej poszukiwanych w Europie przez linie lotnicze.

"Konieczne jest CPK. Dzięki temu, że lotnisko będzie usytuowane poza miastem i pomimo dwukrotnie większego ruchu - liczby pasażerów i operacji lotniczych, będzie ono pięć razy mniej oddziaływało na liczbę mieszkańców, a jeśli chodzi o obszar ograniczonego użytkowania, to będzie nawet 14-sto krotnie mniej" - argumentował Wojtera.

Szef PPL przyznał, że po pandemii ruch lotniczy odrodził się szybciej, niż ktokolwiek przypuszczał. "W tej chwili powróciliśmy do prawie 90 proc. tego ruchu, który był przed pandemią" - powiedział. Zwrócił jednak uwagę, że wojna w Ukrainie część tego ruchu "odebrała".

"Wszystkie prognozy, jakie mamy - czy to organizacji międzynarodowych, czy nasze własne pokazują, że ten ruch będzie się rozwijał" - mówił Wojtera.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) zarządza największym w Polsce portem - Lotniskiem Chopina w Warszawie, a także portem w Zielonej Górze i lotniskiem w Radomiu, które w przyszłym roku ma zostać operacyjnie uruchomione.

W 2021 r. Lotnisko Chopina obsłużyło prawie 7,5 mln pasażerów - to o 36 proc. więcej wobec 2020 r.; w 2020 r. było to 5 mln 482 tys. osób, co oznaczało spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

