Prezes PPL podpisał cennik opłat lotniskowych dla portu w Radomiu

Na lotnisku Warszawa-Radom samoloty do 2 ton będą płacić 60 zł opłaty za lądowanie, większe maszyny jak np. airbusy, czy boeingi - 30 zł; opłata pasażerska za każdego podróżnego wylatującego z portu wyniesie 40 zł - wynika z podpisanego przez prezesa Polskich Portów Lotniczych (PPL) cennika opłat.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

PPL wybudowało radomskie lotnisko niemal od podstaw. Radomskie lotnisko jest przeznaczone głównie dla pasażerów mieszkających w promieniu ok. 100-150 km od Radomia. PPL spodziewa się, że będą z niego korzystać nie tylko mieszkańcy województwa mazowieckiego, ale także ościennych regionów: świętokrzyskiego, lubelskiego czy łódzkiego.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka PPL Anna Dermont, prezes Polskich Portów Lotniczych Stanisław Wojtera podpisał taryfę opłat lotniskowych na lotnisku Warszawa-Radom. Cennik zawiera m.in. opłaty pobierane za lądowanie, postój samolotów, każdego pasażera znajdującego się na pokładzie startującej maszyny, a także zniżki m.in. dla linii lotniczych uruchamiających nowe połączenia.

Zgodnie z cennikiem, opłata za lądowanie dla samolotów do 2 ton włącznie (z wyjątkiem śmigłowców) wyniesie 60 zł. Maszyny większe, powyżej 2 ton jak m.in. odrzutowce, zapłacą za każdą rozpoczętą tonę MTOM (Maximum Take Off Mass) 30 zł. Dla śmigłowców (za każdą rozpoczętą tonę MTOM) będzie to 15 zł. Wysokość opłaty postojowej dla samolotów do 2 ton włącznie za każde rozpoczęte 24 godziny postoju wyniesie 11,20 zł, a dla większych maszyn powyżej 2 ton za każdą rozpoczętą tonę MTOM i każde rozpoczęte 24 godziny postoju - 5,60 zł.

Z kolei 40 zł będzie pobierana od przewoźnika lotniczego opłata pasażerska pobierana za każdego pasażera znajdującego się na pokładzie startującego samolotu z Lotniska Warszawa-Radom. Opłaty nie będą pobierane od pasażerów w tranzycie bezpośrednim oraz dzieci do lat 2. Opłata pasażerska obejmuje m.in. udostępnienie i utrzymanie obiektów i urządzeń lotniska związanych z obsługą odlatujących i przylatujących. Obejmuje również ochronę i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów oraz ich bagażu.

Dokument przewiduje również zniżki dla przewoźników lotniczych. Zniżka od opłaty za lądowanie dla nowych tras wynosi: 60 proc. w pierwszym roku wykonywania lotów na nowej trasie; 40 proc. w drugim roku i 20 proc. w trzecim roku. Takie same upusty odnoszą się również do opłaty pasażerskiej dla nowych tras.

"Za nową trasę uznaje się trasę z Lotniska Warszawa-Radom do portu lotniczego, do którego w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia na tej trasie nie były wykonywane pasażerskie loty rozkładowe" - czytamy w dokumencie.

Dodano, że zniżki są "udzielane wyłącznie przewoźnikowi lotniczemu w odniesieniu do pasażerskich lotów rozkładowych, wykonywanych przez niego na danej trasie z częstotliwością nie mniejszą, niż jeden raz w tygodniu, jeżeli przewoźnik ten oferuje publicznie do nabycia średnio w ciągu miesiąca kalendarzowego nie mniej niż 50 proc. miejsc pasażerskich oferowanych przez niego w tych lotach na tej trasie". "Ponadto przewóz przez tego przewoźnika przynajmniej 50 proc. pasażerów na tej trasie w ciągu sezonu rozkładowego musi być wykonany na podstawie biletów oferowanych publicznie do nabycia przez tego przewoźnika" - wskazano.

"Cennik opłat pasażerskich podlegał długiemu procesowi uzgadniania z liniami lotniczymi zainteresowanymi lotami z Radomia oraz akceptacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego" - przekazała PAP rzeczniczka PPL.

Dodała, że w najbliższy czwartek Lotnisko Warszawa-Radom zostanie uruchomione operacyjnie. Pierwsi rejsowi pasażerowie przylecą tydzień później - 27 kwietnia - z Paryża. 28 kwietnia planowane są odloty do Rzymu i Paryża.

Na początku kwietnia na lotnisku przeprowadzono testy pasażerskie, czyli rodzaj próby generalnej przed uruchomieniem portu. W ciągu trzech dni w testach wzięło udział około tysiąca osób - sprawdzane były różne scenariusze, w które były zaangażowane wszystkie służby - państwowe i lotniskowe.

Obecnie siatka połączeń Lotniska Warszawa-Radom składa się z pięciu połączeń regularnych realizowanych przez PLL LOT: Paryż, Preweza, Rzym, Tirana i Warna i czterech czarterowych: Antalya, Burgas, Dżerba, Monastyr. PPL podkreśla, że ostateczny kształt siatki połączeń czarterowych na lato 2023 jest cały czas otwarty. "Wraz ze zbliżającym się sezonem wypoczynkowym PPL spodziewa się zwiększonego zainteresowania na wyjazdy z Lotniska Warszawa Radom. Siatka połączeń cały czas się kształtuje i będzie kształtować. Lotnisko Warszawa Radom to projekt realizowany w skali wieloletniej i w tej perspektywie planujemy jego funkcjonowanie" - wskazano w informacji przekazanej PAP.

PPL uruchomią dla pasażerów z Warszawy specjalne połączenia autobusowe z centrum stolicy; busy dowiozą podróżnych bezpośrednio do terminala lotniska. Pod terminal podjeżdżać będą też z dworca PKP w Radomiu autobusy dwóch linii 5 i 14. W dzień powszedni będzie to w sumie po 88 kursów w jedną i drugą stronę.

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi, Berlina, Wrocławia i Lwowa. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 100 mln zł. Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom, lotnisko kupiły Polskie Porty Lotnicze (PPL) i wybudowały je prawie od nowa. Koszt inwestycji to ok. 800 mln zł.

Infrastruktura lotniska w Radomiu umożliwia przyjmowanie najpopularniejszych samolotów, jakimi operują przewoźnicy czarterowi i niskokosztowi, czyli A320 lub B737, ale także większe maszyny - jak B787 dreamliner.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl