Prezes PSL: musimy uratować bezpieczeństwo żywności, produkcji

Musimy uratować bezpieczeństwo żywności, produkcji – powiedział w sobotę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Przekonywał, że należy głosować na to ugrupowanie, ponieważ gwarantuje ono tanią, polską, dobrą, zdrową żywność.

"Musimy uratować bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo produkcji" - powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w sobotę w Janowiczkach w gminie Racławice (Małopolskie) po zakończeniu posiedzenia rady naczelnej partii.

Jak mówił, gospodarstwa rolne takie jak to w Janowiczkach, gdzie odbyło się spotkanie, funkcjonują w niełatwych warunkach. Mimo to stawiają na modernizację i odnawialne źródła energii. Dwie "silne nogi" polskich gospodarstw rolnych to - jak ocenił szef ludowców - produkcja żywności i produkcja taniej, zielonej energii.

Potrzebna jest, jego zdaniem, stabilizacja dochodów rolniczych. Pomóc może w tym m.in. wsparcie w spłacie kredytów, które są wysokie w związku z inflacją. Należy też - zdaniem prezesa PSL - uprościć biurokratyczne procedury w zdobywaniu dopłat dla rolników. Ludowcy chcą m.in., aby rolnicy byli udziałowcami w spółkach przetwarzających i sprzedających żywność.

"Mamy kompleksowy plan dla polskiej wsi" - mówił Kosiniak-Kamysz. "Po co PSL? Czemu głosować na PSL? By mieć tanią, polską, dobrą, zdrową, żywność" - przekonywał, podkreślając, że partia ma doświadczenie, profesjonalistów i łączy tradycję z nowoczesnością.

Krytykując rząd za napływ milionów ton zboża z Ukrainy szef ludowców zaznaczył, że PSL ostrzegało przed tym. 15 lipca partia zgłosiła ustawę o wprowadzeniu systemu kaucyjnego. "Wzywaliśmy komisarza Wojciechowskiego, ministra rolnictwa w Polsce o podjęcie działań, wyznaczenie portu, wprowadzeni kaucji, monitorowanie tirów przejeżdżających przez polską granicę" - opisał Kosiniak-Kamysz.

Jak poinformował, szef Związku Sadowników RP poseł Mirosław Maliszewski sygnalizuje, że zakłady przetwórcze nie będą kupować owoców miękkich, np. malin, borówek, truskawek, ponieważ mają pełne magazyny mrożonych owoców kupionych z Ukrainy. "To też w niekontrolowany sposób dostało się do Polski" - powiedział prezes PSL.

Partia oczekuje od komisarza ds. rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego, że UE dokona natychmiastowego skupu interwencyjnego zboża dla potrzebujących krajów Afryki. PSL krytykuje komisarza za to, że - zdaniem Kosiniaka-Kamysza - chce uczynić z polskiej wsi "skansen".

"Apelujemy o poparcie. Potrzebna jest silna partia ludowa, narodowa, europejska. To PSL" - powiedział prezes ugrupowania.

Ocenił też m.in., że obóz rządzący podzielił Polaków. "Ruch ludowy odwołuje się do bitwy pod Racławicami (1794) jako przykładu braterstwa, współpracy, tego, że wygrywamy, kiedy potrafimy współpracować" - mówił szef ludowców, nawiązując do miejsca spotkania rady naczelnej PSL.

