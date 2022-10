Prezes PSL: Od miesięcy mówimy o zablokowaniu podwyżek cen energii; teraz czas na zamrożenie cen gazu

Od miesięcy mówimy o zablokowaniu podwyżek cen energii, nie tylko dla odbiorców indywidualnych i jednostek samorządu, ale także dla przedsiębiorców. Teraz czas również na zamrożenie cen gazu – mówił w sobotę w Strzelinie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiedział ponowne złożenie wniosku w tej sprawie w Sejmie.

Lider PSL uczestniczył w sobotę w otwarciu biura poselskiego posła Jacka Protasiewicza w Strzelinie na Dolnym Śląsku. Podczas konferencji prasowej wskazywał, że idąc do wyborów rządzący wiele mówili o inwestycjach w Polskę lokalną. "Zapomnieli jednak dodać, że będą to inwestycje tylko dla wybranych, a kluczem doboru jest kolor legitymacji partyjnej. Kto posiada legitymację PiS może liczyć na pieniądze, choć i tak najpierw zostaną one mu zabrane. Tego doświadczają wszyscy samorządowcy" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że jego ugrupowanie jest zwolennikiem zmiany systemu finansowania samorządów. "Musi być nowa ustawa o dochodach samorządów, musi być udział w VAT, czyli muszą być dochody własne. Nie jesteśmy zwolennikiem państwa scentralizowanego, które zabiera pieniądze ludziom z Polski lokalnej po to, żeby później według swojego uznania je podzielić" - dodał.

Szef ludowców wskazywał też, że PSL od miesięcy domaga się zablokowania podwyżek cen energii, nie tylko dla odbiorców indywidualnych i jednostek samorządu, ale także dla przedsiębiorców. "Teraz czas na zablokowanie cen gazu. (..) Małe firmy, ale i wielkie przedsiębiorstwa potrzebują stałej ceny gazu. To jest możliwe, tak się dzieje w Europie i to też się może wydarzyć w Polsce" - przekonywał.

"Na najbliższym posiedzeniu będziemy po raz kolejny składać wniosek o zablokowanie cen energii elektrycznej oraz gazu i dla mieszkańców, ale bardzo mocno podnosimy kwestie przedsiębiorców i rolników. Oni wszyscy korzystają i z energii elektrycznej i z gazu. Małe firmy nie przeżyją, jeżeli te podwyżki będą o 500, 700, albo o 1000 proc., a takie prognozy w ostatnich miesiącach otrzymywali obywatele, którzy do nas się zgłaszali" - powiedział.

W jego ocenie rządzący nie panują nad strategią i kierunkiem swoich działań, co pokazuje zamieszanie z tzw. "daniną Sasina". "Takie głupie wypowiedzi, bardzo niebezpieczne zapowiedzi dla polskich przedsiębiorców i polskiego przemysłu kosztują bardzo dużo. To jest ogromny spadek na giełdzie, to jest poczucie niepewności, to jest brak chęci do inwestowania" - mówił Kosiniak-Kamysz dodając, że udział inwestycji w PKB za rok 2021 był najniższy od wielu lat i wyniósł poniżej 17 proc.

Jak stwierdził, "jest to gigantyczny powód, dla którego mamy tak wysoką inflację". Jeżeli wzrost gospodarczy przez dłuższy czas bazuje tylko i wyłącznie na konsumpcji, to widać jak to się kończy - inflacją ponadstandardowo wysoką. Jeśli duży udział miałyby we wzroście gospodarczym inwestycje to momenty trudne jesteśmy w stanie łatwiej pokonać" - zauważył.

"Jest niechęć do pieniędzy z KPO i jest głupota w działaniu wobec polskich przedsiębiorców. Powiedzenie im: radzisz sobie dobrze, w trudnych czasach przeszedłeś przez covid, w trudnych czasach utrzymujesz miejsca pracy, to przykręcimy ci śrubę, weźmiemy od ciebie jeszcze więcej pieniędzy" - mówił.

Według lidera PSL pieniądze te powinny być zabrane jednej branży, monopolistycznie kontrolowanej przez państwo, czyli branży energetycznej. "To jest oburzające jak dowiedzieliśmy się wszyscy o tym, że marża w cenie energii elektrycznej w roku 2021 wynosiła ok. 10 proc. W roku 2022 to jest 72 proc. To jest niedopuszczalne" - dodał.

