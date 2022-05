Prezes PSL: przedsiębiorcy to sól ziemi, czas docenić ludzi ciężko pracujących

Przedsiębiorcy to sól ziemi. Czas docenić ludzi ciężko pracujących; mamy plan, jak im pomóc – przekonywał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w niedzielę w Tarnowie (Małopolskie).

Ludowcy realizują cykl spotkań "Zielona niedziela", w ramach którego każdego miesiąca, w różnych regionach kraju spotykają się z różnymi grupami społecznymi. W kwietniu były to spotkania z konsumentami i rolnikami, poświęcone. żywności. W maju są to spotkania z przedsiębiorcami.

Z przedsiębiorcami ludowcy chcą dyskutować o różnych możliwościach wsparcia w walce z inflacją i drogimi kredytami.

"Przedsiębiorcy to sól ziemi" - mówił w niedzielę w Tarnowie Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczając, że to dzięki tej grupie możliwy jest wzrost gospodarczy, że to ona daje miejsca pracy.

PSL ma pakiet propozycji dla przedsiębiorców. "Propozycje dotyczą wypuszczenia obligacji przynajmniej na 10 proc. oprocentowanych, do 50 tys., żeby nie było kupowania przez instytucje finansowe, ale przez obywateli" - mówił szef ludowców.

Wśród postulatów partii jest też odejście od tzw. podatku Belki (od lokat) i zerowa marża dla kredytów. "Ściągnięcie pieniędzy z rynku jest potrzebne, by zahamować inflację" - powiedział Kosiniak-Kamysz i podkreślił, że pakiet propozycji proponowany przez PSL trzeba wdrożyć natychmiast, by zahamować inflację. Jego zdaniem do walki z inflacją potrzebne są także fundusze z Unii Europejskiej.

Prezes PSL zapowiedział także, że ugrupowanie będzie dążyć do m.in. "spokoju legislacyjnego" dla przedsiębiorców oraz do osiągnięcia "bezpieczeństwa prawnego".

"Polska zajmuje ostatnie miejsca w rankingach UE, jeśli chodzi o bezpieczeństwo prawne. Nie będzie inwestycji, jak nie będzie bezpieczeństwa prawnego" - mówił szef ludowców.

Jego zdaniem "czas docenić ludzi ciężko pracujących, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, a rządzący dokręcają śrubę, bo chcą od nich zebrać jak najwięcej pieniędzy, żeby realizować swoje postulany polityczne, nie społeczne i nie gospodarcze".

"Stawiamy na przedsiębiorców, polską gospodarkę. Mamy plan, wiemy jak im pomóc. Wiemy jak zadbać o nich będąc współrządzącą partią mam nadzieję po kolejnych wyborach" - podsumował Kosiniak-Kamysz.

W czerwcu przedstawiciele PSL rozmawiać będą z organizacjami pozarządowymi.

