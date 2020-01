Prezes PZU: nie ma planów pozbycia się Alior Banku

PZU nie ma planów pozbycia się Alior Banku - poinformował prezes PZU Paweł Surówka w Davos. Zapewnił jednocześnie, że PZU będzie patrzyć na każdą możliwość partycypacji w dalszej konsolidacji rynku bankowego.

Szef PZU pytany był w Davos o oczekiwania i efekty wizyty na Światowym Forum Ekonomicznym.

"Chcieliśmy promować Polskę, chcieliśmy promować Trójmorze. Wiedzieliśmy, że mamy dobry program i możemy liczyć na dużą atencję, ale efekty chyba przerosły nasze oczekiwania" - powiedział.

Zaznaczył, że oprócz wizyt polskich oficjeli, zorganizowany przez PZU i Pekao Dom Polski w Davos odwiedzili prezesi największych instytucji finansowych m.in., Goldman Sachs, czy Bridgewater.

"Mieliśmy globalnych inwestorów, globalne media, które usłyszały, że Trójmorze jest rynkiem, który powinien odgrywać większa rolę na świecie i być bardziej widoczny. Powinniśmy pozbyć się kompleksów; to nie jest tak, że inwestować można tylko w Brazylii, w Rosji, Indiach, czy Chinach" - uważa Surówka.

Jego zdaniem Europa Środkowo-Wschodnia, to rynek rosnący, bardzo istotny, w którym inwestycje są bezpieczne, realizowane w dobrym otoczeniu prawnym.

"Wyjeżdżamy z Davos niesłychanie podbudowani, zainspirowani, aby coraz odważniej pokazywać, dlaczego Trójmorze ma sens" - powiedział.

Surówka pytany był też o plany wobec Alior Banku. "Alior Bank jest dla nas bankiem strategicznym, będziemy chcieli wspierać go we wszystkim, co zarząd Alior Banku założy w swojej strategii. Przede wszystkim będziemy starali się budować wartość dodaną dla banku poprzez naszą współpracę" - powiedział.

Dodał, że bank jest bardzo rozwinięty technologicznie; zapewnił, że PZU w planach nie ma pozbycia się Aliora.

Według szefa PZU, Alior i Pekao to banki, które rządzą się własną logiką i mają własne, ambitne plany. "Będziemy chcieli przede wszystkim wesprzeć je w tym, co robią" - zadeklarował.

Pytany był także o ewentualną możliwość udziału PZU w przejęciu mBanku. "Będziemy wspierali nasze banki, przede wszystkim Pekao w jego planach strategicznych. Myślę, że Pekao o tym wie. Będziemy patrzyli na każdą możliwość partycypacji w dalszej konsolidacji rynku bankowego" - odpowiedział. "Natomiast na tym etapie nie można niczego przesądzać" - zastrzegł szef PZU.

Zdaniem Surówki kwestia repolonizacji sektora bankowego, to kwestia makroekonomiczna, która należy do polityki rządu.

"Z punktu widzenia grupy jesteśmy absolutnie przekonani, że skala jest kluczem, zarówno od strony kosztowej, jak i efektywnościowej. (…) Z naszego punktu widzenia, jako grupy, pewnie ma to sens, żeby tę skalę budować" - powiedział.

Pytany o obecność PZU w świecie cyfrowym i nowoczesne oferty dla swoich klientów Surówka wskazał na możliwość zainwestowania nie tylko w fundusze ubezpieczyciela, ale także Goldman Sachs. "Dwa fundusze zarządzane przez PZU otworzyły się na świat i są zarządzane wspólnie przez PZU i Goldman Sachs. To pokazuje, że nasi zarządzający są w lidze mistrzów" - powiedział.

Jak mówił, "inPZU Goldman Sachs Active Beta jest dzisiaj dostępny w autobusie, w tramwaju, w absolutnie najmniejszej możliwej w Polsce opłacie". "Jestem absolutnie przekonany, że dzięki tej ofercie przekonaliśmy (…) żeby budować swoje oszczędności poprzez inwestycje na rynkach światowych" - dodał.