Prezes PZU: strategia UKNF dokumentem niesłychanie cennym

Zaprezentowana w środę strategia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jest dokumentem niesłychanie cennym - oceniła podczas panelu zorganizowanego po prezentacji strategii UKNF prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

"Z mojej perspektywy ten dokument jest dokumentem niesłychanie cennym. (...) Ten dokument zawiera pewną filozofię działania UKNF i sądzę, że do tej filozofii moglibyśmy się odnieść dlatego, że ona z perspektywy uczestników rynku finansowego jest wyjątkowo interesująca" - powiedziała prezes PZU.

"W moim odbiorze ta stratega opiera się na dwóch filarach: na głębokim zrozumieniu potrzeby rozwoju rynku finansowego i zrównoważonego rozwoju opartego na partnerstwie z uczestnikami rynku finansowego" - dodała.

Z kolei obecny podczas panelu prezes Pekao Leszek Skiba powiedział, że jego zdaniem strategia wskazuje w jaki sposób KNF chce działać.

"Cele ustawowe są jasno określone. To, nad czym warto się zastanowić wtedy, kiedy już wiemy, jakie są cele, to jak funkcjonować lepiej w relacji do podmiotów nadzorowanych i o tym jest tak naprawdę ta strategia. To znaczy, jak urząd może działać lepiej, być proaktywnym, (...) zbierać lepsze dane" - stwierdził Skiba.

Z kolei przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski poinformował, że strategia przewiduje, iż na jej podstawie do października tego roku zostanie przygotowany plan działania.

"Na etapie pracy nad tym planem działania pozostajemy nadal otwarci na sugestie (rynku - PAP). Poza tym stratega (...) musi przewidywać mechanizm jej ewaluacji i dostosowywania do zmieniających się warunków" - dodał.

W opublikowanej w środę pierwszej w historii Strategii Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) na lata 2021-2025 wskazano, strategia została skonstruowana jako zbiór celów strategicznych (Mapa Celów Strategicznych), prowadzących w trzech kierunkach zmian strategicznych (główne motywy zmian) i osadzonych w czterech perspektywach (głównych obszarach zmian).

Perspektywa Rynku finansowego wskazuje na misję UKNF, jaką jest dbanie o stan rynku finansowego w kilku wymiarach zdefiniowanych celami ustawowymi, które określił i powierzył UKNF prawodawca krajowy i unijny.

Z kolei perspektywa interesariuszy określa wartości, jakie UKNF zamierza dostarczyć wybranym grupom swoich interesariuszy. Jest ona istotna, ponieważ UKNF nie działa w próżni. Swoje usługi dostarcza różnym grupom interesów, których cele mogą być rozbieżne - zaznaczono.

Natomiast perspektywa procesów wewnętrznych wskazuje, jakich niezbędnych zmian w swoim działaniu (w realizowanych procesach) zamierza dokonać UKNF, aby dostarczyć wartości rynkowi finansowemu i interesariuszom. "Perspektywa ta prezentuje zamierzenia i działania, jakie będą podejmowane w UKNF, aby zwiększać efektywność organizacyjną i kosztową oraz zwiększać jakość współpracy z podmiotami nadzorowanymi i innymi interesariuszami rynku finansowego" - dodano.

Perspektywa aktywów wskazuje natomiast trwałe zmiany aktywów UKNF (głównie niematerialnych: ludzie, informacja, technologia, zarządzanie, organizacja, kultura) niezbędne dla zmian wskazanych w perspektywie procesów wewnętrznych i dostarczenia wartości rynkowi finansowemu i interesariuszom.

