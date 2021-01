Prezes: rekordowe wyniki spółki BioMaxima za grudzień ub.r. i cały 2020 r.

Za grudzień ub.r. BioMaxima uzyskała "rekordowe miesięczne przychody" i "narastające rekordowe przychody" za cały 2020 r.; nigdy w przeszłości spółka nie miała tak wysokich przychodów - powiedział PAP prezes spółki Łukasz Urban. Dodał, że do firmy napływają zamówienia.

W opublikowanym w czwartek raporcie miesięcznym za grudzień 2020 r. BioMaxima poinformowała, że w okresie I-XII 2020 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 60 mln 416 tys. zł, uzyskując dynamikę sprzedaży rok do roku na poziomie 210,37 proc. W całym 2019 r. było to 28 mln 719 tys. zł. Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu grudniu wyniosły 8 mln 792 tys. zł, co jest rekordowym wynikiem miesięcznym w historii spółki. W stosunku do grudnia roku poprzedniego, dynamika wzrostu sprzedaży w grudniu 2020 wyniosła 235,71 proc. (w całym 2019 r. było to 3 mln 730 tys. zł).

"Mamy do czynienia z podwójnym rekordem. Mamy rekordowe miesięczne przychody, jak i narastające rekordowe przychody za cały rok. Nie tylko są dwa razy wyższe, niż w zeszłym roku. Ale również nigdy w przeszłości BioMaxima tak wysokich przychodów nie miała" - powiedział prezes Urban.

Jak wskazał, przychody grudniowe są wyższe, niż niejeden cały kwartał w przeszłości. "Można się spodziewać, że będzie to rekordowy kwartał i rekordowy rok, jeśli chodzi o wynik finansowy, czyli zysk" - powiedział szef spółki. Zastrzegł, że szczegółowych informacje zostaną podane później wraz z ogłoszeniem wyników spółki.

"Nasz impet nie słabnie. Cały czas napływają zamówienia. Zmienia się trochę struktura popytu, doskonalimy ofertę. W tym momencie przemy do przodu już na dwóch silnikach: tradycyjna oferta BioMaximy, czyli mikrobiologia, analityka medyczna. A drugi silnik to jest związany z obszarem Covid-owym" - tłumaczy Urban, dodając, że Covid "znacząco wpłynął na wzrost przychodów i rentowność spółki, ale również zwiększył międzynarodową rozpoznawalność marki i pomógł rozbudować sieć dystrybutorów."

Spółka w raporcie przekazała, że ze sprzedaży eksportowej w okresie I-XII 2020 r. osiągnęła przychody w wysokości 19 mln 445 tys. zł, uzyskując dynamikę rok do roku na poziomie 246,20 proc. (W 2019 r. było to 7 mln 898 tys. zł). Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem wyniósł 32,19 proc.

W raporcie spółka przekazała, że w pierwszym kwartale 2021 r. planowana jest finalizacja średniookresowej strategii firmy.

"W krótkim horyzoncie Emitent może się rozwijać z posiadanej gotówki i korzystając z finansowania bankowego. Decyzja o ewentualnej emisji zostałaby podjęta, jeżeli w planach pojawiłyby się projekty wymagające większych nakładów finansowych, które umożliwiłyby skokowy wzrost przychodów spółki. W takim przypadku ewentualna emisja kierowana byłaby wyłącznie do grona kwalifikowanych inwestorów"- napisano.

BioMaxima to polska firma z rynku diagnostyki laboratoryjnej, notowana na NewConnect. Spółka specjalizuje się m.in. w produkcji testów mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. W swojej ofercie posiada również szeroką paletę systemów diagnostycznych SARS-CoV-2, m.in. molekularny test do wykrywania SARS-CoV-2 oparty na metodzie Real Time PCR, a także szybkie testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenu wirusa oraz przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych. Zaopatruje ponad dwa tysiące laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.