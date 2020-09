Prezes Targów Kielce o 28. MSPO: zastanawiam się czy organizacja tegorocznej imprezy, to sukces czy porażka

Zastanawiam się czy organizacja tegorocznej imprezy, to sukces czy porażka – powiedział prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń na zakończenie 28. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO). Podkreślił jednocześnie, że warto było powalczyć o jedyną w tym roku wystawę branży obronnej w Europie.

Tegoroczna 28. edycja MSPO, z powodu pandemii koronawirusa, była dużo skromniejsza niż w latach poprzednich. Uczestniczyło w niej 185 firm z 16 krajów, podczas gdy rok temu liczba wystawców przekroczyła 600.

"Zastanawiam się, czy organizacja tegorocznego MSPO, to sukces czy porażka. Czas pokaże jak wiele wynieśliśmy z tego wydarzenia. Jednak już dzisiaj mogę powiedzieć, że warto było powalczyć o te jedyną w tym roku wystawę branży obronnej w Europie" - powiedział w ostatnim dniu wystawy Mochoń, który przytoczył słowa brytyjskiego ministra ds. zamówień obronnych Jeremy'ego Quina: "Pomimo wszystkich wyzwań, przed którymi stoi świat, to właśnie Polska daje przykład, organizując najwyższej klasy targi, cyfry są może skromniejsze, ale jakość jak zawsze wysoka".

"Mam ogromną nadzieję, że był to dla państwa dobry czas, a przeprowadzone rozmowy przyniosą efekty w przyszłości. Jestem przekonany, że razem wyjdziemy obronną ręką z kryzysu. Jestem wdzięczny, że obdarzyliście nas państwo tak dużym zaufaniem, szczególnie w tak trudnym dla świata czasie. To dla nas największe wyróżnienie. A dbałość o bezpieczeństwo podczas MSPO jest naszą największą troską" - zwrócił się Mochoń do wystawców i gości targów. Zapewnił, że w przyszłości Targi Kielce zrobią wszystko, aby tego zaufania nie zawieść.

Tradycją MSPO od 2004 roku są wystawy narodowe. Dotychczas swój potencjał obronny prezentowało 13 państw: m.in. Niemcy, Francja, Izrael, USA, Włochy, Turcja i Korea Południowa. W tym roku wystawę narodową przedstawiła Wielka Brytania. Jeremy Quin podczas otwarcia targów powiedział, że MSPO jest okazją na utrwalanie przyjaźni między Wielką Brytanią a Polską.

"MBDA, czy PGZ to firmy, z którymi Wielka Brytania chce współpracować. Musimy dalej pogłębiać nasze relacje z partnerami strategicznymi. Mamy do zrobienia dużo wspólnych interesów. Obecnie Wielka Brytania podejmuje największe wysiłki w rozwoju obronności od czasów +zimnej wojny+ i dlatego cieszymy się, że pojawiły się okoliczności tym wysiłkom sprzyjające. Czeka nas wspaniała przyszłość i nie mogę doczekać się, aby wracać tu w przyszłych latach" - zapewnił Quin.

Podczas trzydniowych targów podpisano kilka dokumentów o współpracy zbrojeniowej. Europejska grupa MBDA zaktualizowała ofertę niszczyciela czołgów uzbrojonego w pociski Brimstone, koncern BAE Systems i Polska Grupa Zbrojeniowa zapowiedziały współpracę na rzecz eksportu samobieżnej armatohaubicy Krab. Należąca do PGZ Huta Stalowa Wola zawarła porozumienie z czeską Tatrą w sprawie produkcji w Polsce pojazdu z napędem 4x4.

Należące do PGZ spółki Jelcz i Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 zawarły w Kielcach umowę na zabudowę i dostawy systemów łączności i informatycznych na podwoziach ciężarówek Jelcz do pierwszej fazy programu obrony powietrznej Wisła. To kolejny krok mający na celu dostosowanie wybranego przez Polskę systemu Patriot do wymagań Sił Zbrojnych RP.

WZŁ-2 mają zabudować sprzęt łączności i informatyki na 73 podwoziach specjalnych z Jelcza, które wejdą na wyposażenie baterii systemu Wisła. Dostawy przewidziano na lata 2021-2023.

"Umowa jest kolejnym krokiem, jakie spółki z naszej Grupy stawiają na rzecz realizacji naszych zobowiązań wynikających z udziału polskiego przemysłu w pierwszej fazie programu Wisła. Nasze podwozia stanowią fundament systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP i jestem pewien, że wykażą się równie dobrze w wspieraniu naszych przeciwlotników w realizacji stawianych przed nimi zadań" - powiedział prezes firmy Jelcz Sławomir Kaleta.

Baterie Patriot dostarczane w ramach pierwszej z dwóch zapowiedzianych faz programu Wisła będą wyposażone w wyrzutnie powstające w krajowym przemyśle obronnym - w Hucie Stalowa Wola, przy udziale - w produkcji ich komponentów - innych spółek PGZ, jak Jelcz czy WZŁ-2.

Podczas ostatniego dnia targów przyznano także nagrody Defender dla produktów przemysłu obronnego, wyróżniających się oryginalnością i nowatorstwem myśli technicznej i technologicznej, walorami eksploatacyjnymi oraz korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi.

Nagrodzono trzy podmioty: konsorcjum, którego liderem jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z Warszawy za e-NOSP sieciocentryczny system zarządzania gotowością urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych z wykorzystaniem teletransmisji danych; konsorcjum Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z Zielonki (lider), Autocomp Management Sp. z o.o. ze Szczecina za autonomiczny symulator szkolenia strzelców przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego PIORUN oraz ZURAD Sp. z o.o. z Ostrowa Mazowieckiego za RobUV.