Prezes Taurona i prezydent Raciborza rozmawiali o sporze wokół bloku w Jaworznie

Prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek i prezydent Raciborza Dariusz Polowy rozmawiali we wtorek o sporze Taurona i raciborskiej firmy Rafako wokół bloku w Jaworznie. Prezes zapewnił mnie, że po stronie Tauronu jest duża wola polubownego rozwiązania aktualnej sytuacji - poinformował prezydent miasta.

Spotkanie - jak napisał w portalu społecznościowym prezydent Raciborza - było inicjatywą prezesa Grupy Tauron.

"Analizowaliśmy sytuację, w której znalazły się obie spółki oraz możliwe, jak najlepsze relacje pomiędzy Tauronem a Rafako. Prezes Paweł Szczeszek zapewnił mnie, że po stronie Tauronu jest duża wola polubownego rozwiązania aktualnej sytuacji" - napisał Dariusz Polowy. Zapewnił przy tym, iż "pozytywne rozwiązanie kryzysu w Rafako" ma dla niego olbrzymie znaczenie.

Prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek powiedział PAP, że spotkanie z prezydentem Raciborza dowodzi zaangażowania Taurona w kwestię wsparcia społeczności Raciborza.

"Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji pracowników i podwykonawców Rafako, którzy ponoszą konsekwencje decyzji zarządu Rafako. Na spotkaniu z władzami samorządowymi przedyskutowaliśmy scenariusze rozwiązań dla mieszkańców miasta zaangażowanych w proces budowy Bloku 910. Chcę podkreślić, że nie pozostawimy ich bez wsparcia" - podkreślił prezes.

W Rafako i spółkach współpracujących oraz zależnych pracuje ok. 1 tys. osób.

Rafako było wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Spółki od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu tego bloku. 11 stycznia Tauron wezwał Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań. Rafako w całości kwestionuje żądania Taurona, zapowiadając, że zamierza złożyć wniosek o upadłość. Z kolei 13 stycznia Rafako wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę 857,6 mln zł. Tauron uznał te roszczenia za nieuzasadnione.

Dotychczasowe mediacje między stronami przy udziale Prokuratorii Generalnej nie przyniosły porozumienia. Wtorek jest dniem kolejnego spotkania mediacyjnego - dotychczas żadna ze stron nie poinformowała oficjalnie o jego przebiegu i efektach.

Blok w Jaworznie uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 r. został wyłączony z powodu usterek naprawianych od tego czasu przez wykonawców z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa. Ponownie jednostkę uruchomiono - również z opóźnieniem wobec pierwotnych planów - w końcu kwietnia 2022 r. Potem blok był czasowo wyłączany jeszcze dwukrotnie. Według Rafako powodem awarii była nieodpowiednia jakość węgla dostarczanego przez Tauron. Według Taurona przyczynami są liczne wady i usterki bloku.

Obecnie blok znów nie wytwarza energii. Według informacji Taurona, powodem chwilowego wyłączenia jest awaria układu młynowego, za który odpowiada Rafako. "Prowadzimy prace mające na celu jak najszybsze uruchomienie jednostki. Blok ponowie zostanie zsynchronizowany z krajową siecią elektroenergetyczną najpóźniej jutro" - poinformowała we wtorek rzeczniczka spółki Tauron Wytwarzanie Patrycja Hamera.

W przyjętym w ub. tygodniu stanowisku zarząd śląsko-dąbrowskiej Solidarności wezwał Ministerstwo Aktywów Państwowych do mediacji w sporze pomiędzy Tauronem i Rafako. Związkowcy zgłosili też postulat wykonania audytu technicznego bloku 910 MW w Jaworznie, którego awaryjność jest przedmiotem konfliktu między spółkami. We wtorek w Programie Trzecim Polskiego Radia wicepremier, szef MAP Jacek Sasin ocenił, że spór między Tauronem a Rafako jest sporem między dwoma podmiotami gospodarczymi, zaś minister aktywów państwowych nie ma kompetencji, by go rozstrzygać. Sasin powiedział, że oczekuje wykazania dobrej woli od obu stron, również od Rafako.

