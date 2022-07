Prezes Taurona: porozumienie ze związkami nie wpłynie negatywnie na kondycję finansową Grupy

Podpisane w czwartek porozumienie ze związkami nie wpłynie negatywnie na kondycję finansową Grupy - ocenił prezes Taurona Paweł Szczeszek. Związkowcy i zarząd Taurona uzgodnili w negocjacjach, że pracownicy spółek Grupy Tauron otrzymają wyrównanie inflacyjne w łącznej wysokości 7 tys. zł brutto.

"Zarząd Grupy Tauron osiągnął porozumienie w rozmowach z Radą Społeczną działającą w naszej organizacji. Porozumienie to nie wpłynie negatywnie na kondycję finansową Grupy Tauron oraz pozwoli realizować konsekwentnie proces inwestycyjny i transformacji energetycznej w oparciu o dobrze wykwalifikowaną kadrę" - skomentował po podpisaniu porozumienia prezes spółki.

O podpisaniu z zarządem spółki Tauron Polska Energia porozumienia, kończącego trwający od wtorku protest okupacyjny w katowickiej siedzibie firmy, poinformowali wcześniej przedstawiciele strony społecznej.

Początkowo związkowcy domagali się wyrównania inflacyjnego za pierwsze półrocze w wysokości 5,5 tys. zł netto dla każdego pracownika, czyli ok. 8 tys. zł brutto. Ostatecznie zgodzili się na kwotę o ok. tysiąc złotych niższą, czyli 7 tys. z brutto. Z tego 6 tys. zł pracownicy dostaną do końca lipca, a pozostały tysiąc zostanie wypłacony przed świętami Bożego Narodzenia. Rozmowy płacowe mają być wznowione w czwartym kwartale br.

Porozumienie zakończyło protest okupacyjny prowadzony w katowickiej siedzibie spółki przez ponad dwie doby. W miniony wtorek członkowie Rady Społecznej Tauron Polska Energia, skupiającej przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Grupie Tauron, pozostali w sali konferencyjnej po zakończonych fiaskiem rozmowach płacowych.

W pierwszym kwartale br. Grupa Tauron wypracowała 901 mln zł zysku netto, a wartość EBITDA - zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe - zbliżyła się do 2 mld zł. Na inwestycje Grupa wydała ponad 600 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły niemal 10 mld zł i były wyższe rok do roku o 52 proc.

