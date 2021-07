Prezes Taurona ustąpi ze stanowiska tydzień później

Prezes Taurona Paweł Strączyński, który - zgodnie z wcześniejszą deklaracją - miał odejść ze stanowiska szefa firmy 28 lipca, ustąpi tydzień później, z dniem 4 sierpnia - poinformował we wtorek Tauron. Obecnie trwa konkurs na stanowiska nowego prezesa spółki i jego trzech zastępców.

2 lipca prezes Taurona Paweł Strączyński, kierujący pracami zarządu od początku kwietnia tego roku, zrezygnował ze stanowiska z dniem 21 lipca tego roku.

Później poinformowano o przedłużeniu terminu kierowania zarządem przez ustępującego prezesa do 28 lipca, a we wtorek termin ponownie przedłużono - do 4 sierpnia.

Jako potencjalnego następcę Strączyńskiego media wymieniały w ostatnim czasie Artura Warzochę - b. wicewojewodę śląskiego i b. senatora PiS.

"Tauron Polska Energia (...) informuje, że w dniu 27 lipca 2021 r. przyjął oświadczenie Pana Pawła Strączyńskiego o zmianie oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa zarządu emitenta w ten sposób, że rezygnacja z pełnienia funkcji prezesa zarządu nastąpi z upływem dnia 4 sierpnia 2021 r." - czytamy w raporcie bieżącym Taurona.

Jednocześnie trwa ogłoszone 8 lipca przez Radę Nadzorczą postępowanie kwalifikacyjne, mające wyłonić nowego prezesa spółki Tauron Polska Energia i jego trzech zastępców: ds. finansów, ds. strategii i rozwoju oraz ds. handlu. Zgłoszenia kandydatów początkowo miały być przyjmowane do 22 lipca, jednak termin wydłużono do 30 lipca. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano na 3-4 sierpnia (pierwotnie miały odbyć się 27-28 lipca) w zamiejscowym biurze spółki w Warszawie.

Jeżeli bezpośrednio po rozmowach kwalifikacyjnych Rada wyłoni nowego prezesa Taurona, mógłby on objąć swoją funkcję zaraz po ustąpieniu Strączyńskiego.

Od jesieni 2016 r. do połowy roku ubiegłego zarządem Taurona kierował prezes Filip Grzegorczyk. W połowie lipca ub. roku zastąpił go Wojciech Ignacok, który z końcem lutego br. zrezygnował ze stanowiska. Po nim obowiązki prezesa pełnił ówczesny wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski, który później, w maju br. odszedł z firmy. 1 kwietnia br. stanowisko prezesa objął Paweł Strączyński, który - po złożonej 2 lipca rezygnacji - będzie jeszcze kierował firmą do 4 sierpnia.

W ub. tygodniu Związkowcy z Solidarności w Grupie Tauron, którzy w ostatnich miesiącach kilkakrotnie protestowali przeciwko możliwym zmianom w strukturze Grupy i zarzucali jej zarządowi brak właściwego dialogu społecznego, zdecydowali o przeprowadzeniu kolejnej manifestacji - w Katowicach lub w Warszawie. Decyzję w tej sprawie podjął Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Niespełna tydzień temu liderzy Solidarności ze spółek Grupy Tauron skierowali pismo do wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, w którym zwrócili się "o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu przywrócenie właściwego funkcjonowania Grupy". W wystąpieniu do szefa MAP związkowcy ocenili, że prezes Tauronu Paweł Strączyński, mimo złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska, nadal podejmuje decyzje, które - w ocenie związkowców - "są szkodliwe dla Grupy Tauron i jej pracowników".

"Byliśmy przekonani, że po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa, pan Paweł Strączyński ograniczy do minimum swoją aktywność zarządczą" - napisali związkowcy w piśmie do wicepremiera Sasina. Ich zdaniem, wbrew tym oczekiwaniom prezes wciąż podejmuje decyzje personalne w zakresie obsady kierowniczych stanowisk w spółkach Grupy, co - według przedstawicieli strony społecznej - powinno być zadaniem nowego zarządu Grupy.

Spór w Tauronie trwa od kilku miesięcy. Związki zawodowe zarzucają zarządowi "brak woli prowadzenia konstruktywnego dialogu społecznego" i sprzeciwiają się zapowiadanym zmianom struktury Grupy Tauron, które - w ich ocenie - doprowadzą do jej likwidacji. Biuro prasowe Taurona, pytane o sprawę przez PAP, od minionego piątku nie skomentowało wystąpienia związkowców.

Tauron Polska Energia jest spółką dominującą w Grupie Tauron, dysponującą kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł oraz zatrudniającą przeszło 25 tys. pracowników. Grupa Tauron rocznie dostarcza ok. 50 terawatogodzin energii elektrycznej do ok. 5,7 mln odbiorców, głównie w południowej Polsce. Dominującym akcjonariuszem firmy jest Skarb Państwa.

