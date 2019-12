Prezes Taurona: wobec spółek państwowych stawiane są inne oczekiwania niż tych prywatnych

Spółki kontrolowane przez Skarb Państwa z sensie finansowym będą mniej efektywne niż prywatne, ponieważ stawiane są wobec nich inne oczekiwania – mówił w czwartek (12 grudnia) w Karpaczu prezes spółki Tauron Filip Grzegorczyk.

Grzegorczyk wziął udział w dyskusji dotyczącej własności prywatnej i państwowej w funkcjonowaniu biznesu, w ramach IV Forum Przemysłowego odbywającego się w Karpaczu.

Prezes Taurona przyznał, że efektywność spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa może być mniejsza niż firm, w których dominujący właścicielem jest właściciel prywatny.



"Każdy akcjonariusz jest w spółce po to by realizować swój interes; prywatni akcjonariusze też nie mają dokładnie takich samych celów biznesowych - jeden chce szybko zrealizować zyski, a inny pozostać w spółce na długi czas" - mówił.

Dodał, że Skarb Państwa kontrolując spółkę ma na względzie nie tylko efektywność biznesową, ale też takie "elementy jak profil społeczny, czy realizacja pewnych działań zmierzających do odpowiedzialności biznesu". "Dlatego w sensie czysto finansowym te spółki będą mniej efektywne niż spółki prywatne, bo wobec tych spółek stawia się inne oczekiwania" - mówił prezes.



Czytaj też: Spółki Skarbu Państwa tracą, odkąd rządzi PiS? Sprawdziliśmy to

Grzegorczyk przypomniał przy tym, że w Polsce nie ma przepisów, które uprzywilejowują spółki kontrolowane przez Skarb Państwa.



"Trzeba też pamiętać, że to spółki obciążone bagażem decyzji z przeszłości. Na przykład w 2012 r. zapadła decyzja o budowie elektrowni węglowej za 6,2 mld zł; przychodząc do zarządu ta inwestycja jest w połowie zrealizowana, to jaki ja mam dylemat - "zaorać" wydane 4 mld zł albo skończyć budowę" - mówił prezes.

Grzegorczyk zwrócił też uwagę, że od kilkunastu lat w Polsce jest polityczny konsensus dotyczący prywatyzacji 50 - 100 największych spółek Skarbu Państwa. "Nad każdą z tych spółek poszczególne rządy zachowały kontrolę" - podkreślił Grzegorczyk.