Prezes Tauronu: wszystkie spółki naszej Grupy pracują bez zakłóceń

Wszystkie spółki Grupy Tauron pracują bez zakłóceń - zadeklarował w czwartek prezes Tauronu Filip Grzegorczyk. "Chcemy utrzymać taki stan rzeczy i podejmujemy działania mające na celu ochronę 26 tys. miejsc pracy oraz inicjatywy ograniczające negatywne skutki pandemii dla finansów Grupy" - dodał.

W pierwszym kwartale tego roku Grupa wypracowała ponad 162 mln zł zysku netto i wynik EBITDA na poziomie 957 mln zł, przy przychodach blisko 5,5 mld zł (blisko 3 proc. więcej niż rok wcześniej). Podczas czwartkowej konferencji wynikowej władze spółki oceniły osiągnięte wyniki jako dobre i zgodne z prognozami analityków.

Prezes Grzegorczyk przypomniał, że w spółce Tauron Wydobycie, czyli segmencie węglowym Grupy Tauron, podpisano ze stroną społeczną porozumienie, zakładające 20-procentową redukcję wymiaru czasu pracy i wynagrodzeń pracowników w okresie od maja do lipca.

"Wczoraj podpisaliśmy podobne porozumienie w spółce Tauron Wytwarzanie. Pracownicy tej spółki od maja do lipca będą mieli obniżony do 90 proc. wymiar czasu pracy i proporcjonalnie zredukowane wynagrodzenie" - poinformował prezes, wskazując, iż zawarte w obu spółkach porozumienia pozwolą Tauronowi na ubieganie się o środki na ochronę miejsc pracy w ramach rządowej tarczy antykryzysowej.

Grzegorczyk ocenił, że sytuacja związana z pandemią Covid-19 jest bardzo zmienna i może rozwijać się inaczej, niż obecnie przewiduje zarząd. "Zarząd spółki na bieżąco monitoruje potencjalny wpływ pandemii oraz podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki oddziaływania Covid-19 na Grupę Tauron" - zapewnił.

W pierwszym kwartale br. Grupa Tauron przeznaczyła na inwestycje ok. 940 mln zł (29 proc. więcej niż rok wcześniej), z czego 485 mln zł to nakłady w segmencie dystrybucji energii, 360 mln zł w segmencie wytwarzania, a 60 mln zł w segmencie wydobycia węgla. Od stycznia do marca kopalnie Tauronu wyprodukowały niespełna 1,2 mln ton tego surowca.

Pytany o możliwe zmiany właścicielskie dotyczące kopalń Tauronu, Grzegorczyk przypomniał, że była to jedna z ogłoszonych w sierpniu ub. roku "opcji strategicznych", poddanych analizie i weryfikacji rynkowej, jednak proces zmierzający do ewentualnej sprzedaży kopalni Janina zakończył się niepowodzeniem. Obecnie - jak powiedział prezes - spółka prowadzi "prace o charakterze analitycznym i koncepcyjnym" dotyczące Tauronu Wydobycie.

Grzegorczyk nie chciał oceniać szans na stworzenie holdingu "Polski Węgiel", którego częścią mogłyby stać się - według doniesień medialnych - także kopalnie należące do Tauronu, obok kopalń PGG i JSW. Prezes Grupy uznał doniesienia dotyczące takiego projektu za spekulacje. Zaznaczył, że może wypowiadać się jedynie w odniesieniu do Tauron Wydobycie, a nie innych spółek, choć przyznał, że w decyzjach właścicielskich należy brać pod uwagę także programy rządowe, w tym program dla górnictwa.

Pytany o perspektywę zbycia spółki Tauron Ciepło, Grzegorczyk potwierdził, że nadal "trwa proces rynkowej weryfikacji możliwości zbycia tej spółki", a zainteresowani tym inwestorzy są na etapie badania jej sytuacji w formie due diligence. Prezes potwierdził także, że - jak mówił - opcją strategiczną" dla Tauronu byłoby także zbycie 10-procentowego pakietu w spółce PGE EJ1, powołanej do przygotowania budowy elektrowni jądrowej.

Według Grzegorczyka, zaawansowana obecnie w 98 procentach budowa nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie będzie zakończona do połowy listopada, a blok parowo-gazowy w Stalowej Woli powinien być oddany do eksploatacji jeszcze w tym kwartale, do połowy 2020 roku.

W pierwszym kwartale br. Grupa Tauron dostarczyła 13,25 terawatogodzin energii elektrycznej. We wszystkich grupach klientów, za wyjątkiem gospodarstw domowych, nastąpił spadek zużycia energii. Prezes poinformował, że wniosek Tauronu dotyczący zatwierdzenia nowej taryfy dla gospodarstw domowych, jest nadal procedowany w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Przedstawiciele Grupy podkreślają, że w pierwszym kwartale nastąpił 48-procentowy (rok do roku) wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł, co jest efektem zarówno ubiegłorocznego nabycia pięciu farm wiatrowych, jak i dobrych warunków pogodowych.

W pierwszym kwartale w jednostkach węglowych wytworzono 2,6 terawatogodzin energii - 54 proc. węgla pochodziło z własnych kopalń Grupy. Obecnie, po wprowadzeniu na trzy miesiące czterodniowego tygodnia pracy w kopalniach, następuje dostosowanie poziomu produkcji węgla do panujących warunków rynkowych i zmniejszonego zapotrzebowania na węgiel. Produkcja ciepła w pierwszym kwartale wzrosła o 4 proc.

Pytany o pojawiające się w mediach informacje o zaległościach finansowych Tauronu wobec podwykonawców w segmencie dystrybucyjnym, prezes Grzegorczyk poinformował, że w związku z pandemią koronawirusa w tym segmencie musiano przeprowadzić taką reorganizację działań, by zagwarantować nieprzerwane dostawy energii do ponad 5,5 mln odbiorców. Zapewnił, że wszelkie w tym zakresie reklamacje ze strony współpracujących z Tauronem firm są i będą rozstrzygane indywidualnie.