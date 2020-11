Prezes ULC ponownie wybrany na wiceprzewodniczącego Tymczasowej Rady Eurocontrol

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson został wiceprzewodniczącym Tymczasowej Rady Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol); to druga kadencja na tym stanowisku - podał ULC. Samson funkcję tę będzie pełnił od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Do zadań Tymczasowej Rady należy m.in. wdrażanie ogólnej polityki Eurocontrol oraz nadzorowanie prac Agencji (organ wykonawczy). W skład Rady wchodzą dyrektorzy generalni lotnictwa cywilnego i przedstawiciele władz wojskowych, a jej spotkania odbywają się 2-3 razy w roku.

"Piotr Samson, Prezes Urząd Lotnictwa Cywilnego, został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Tymczasowej Rady Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) - jednego z najważniejszych ciał tej organizacji. To już druga kadencja na tym prestiżowym stanowisku, będąca wyrazem uznania dla działań polskiego nadzoru lotniczego oraz potwierdzeniem wysokiej pozycji Polski na arenie międzynarodowej" - poinformował w czwartkowym komunikacie ULC.

Jak dodano, kadencja Samsona na tym stanowisku rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku i zakończy 31 grudnia 2022 roku.

"Cieszę się, że moja dotychczasowa praca na tym stanowisku została pozytywnie oceniona. To wyraz zaufania 41 państw członkowskich, które doceniły zaangażowanie i wkład Polski w pracach Eurocontrol. (...) Powierzenie mi tego prestiżowego stanowiska potwierdza, że Polska jest odpowiedzialnym partnerem, który pełni znaczącą rolę w tej organizacji" - powiedział, cytowany w komunikacie, Samson.

Samson od 2019 r. jest przewodniczącym Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), a od maja 2020 roku członkiem Komitetu Koordynacyjnego Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC).

Eurocontrol (ang. European Organisation for the Safety of Air Navigation) jest cywilno-wojskową międzyrządową organizacją, której celem jest m. in. wspieranie państw członkowskich w wykonywaniu bezpiecznych, efektywnych kosztowo oraz przyjaznych środowisku operacji związanych z ruchem lotniczym. Członkami Eurocontrol jest 41 państw. Główna siedziba organizacji znajduje się w Brukseli.