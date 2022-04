Prezes ULC: wierzymy, że dojdzie do porozumienia z kontrolerami ruchu lotniczego

Wierzymy, że dojdzie do porozumienia pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) a kontrolerami ruchu lotniczego - powiedział we wtorek prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) Piotr Samson.

"Wierzymy w to gorąco, że dojdzie do porozumienia i nie będzie potrzeby zastosowania tego całego systemu, który żeśmy wypracowali. Natomiast ten algorytm został przygotowany, przekazany liniom lotniczym. Myśmy go też przekazali portom lotniczym" - powiedział Samson.

Jak mówił szef ULC, jeśli do porozumienia nie dojdzie, to liczba operacji lotniczych z Warszawy i Modlina będzie musiała być zmniejszona z 500 do 180. Skrócony będzie też czas pracy lotnisk.

Samson poinformował, że wypracowany został specjalny algorytm, na podstawie którego ustalane będzie, które linie lotnicze będą mogły wykonywać operacje startów i lądowań i w jakich godzinach.

"Będzie musiało dojść do zmiany rozkładu lotów i to jest bardzo skomplikowane wyzwanie logistyczne" - powiedział.

Dodał, że linie lotnicze będą musiały ustalać zmiany rozkładu swoich lotów z innymi portami, do których latały z Warszawy.

