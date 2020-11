Prezes UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia Eurozet przez Agorę

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny ma zastrzeżenia do transakcji przejęcia Eurozet przez Agorę. Wskazał, że w wyniku koncentracji może dojść do ograniczenia konkurencji - poinformował we wtorek UOKiK.

Wniosek o zgodę na transakcję wpłynął do Urzędu w październiku 2019 r.

Prezes UOKiK w listopadzie 2019 r. skierował sprawę do tzw. drugiego etapu, co oznacza, że konieczne było przeprowadzenie badania rynku, a rok później - wystosował zastrzeżenia do tej koncentracji. Jak czytamy w komunikacie, "wątpliwości budzi uzyskanie przez Agorę przewagi konkurencyjnej na lokalnym i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz w zakresie rozpowszechniania programów radiowych".

"Zgodnie z naszymi ustaleniami w wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej, co może doprowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji zarówno na poziomie krajowym, jak i na rynkach lokalnych. Analiza koncentracji na rynku medialnym jest procesem trudnym, wymagającym szczególnej pieczołowitości. Chcemy chronić przedsiębiorców działających na tym rynku, którym jego duopolizacja znacząco utrudniłaby uczciwe konkurowanie z innymi podmiotami. To niezwykle ważne także dla zapewnienia szerokiej oferty dla konsumentów, która jest tym lepsza, im rynek jest bardziej konkurencyjny. Dlatego zdecydowałem się przedstawić zastrzeżenia do transakcji przejęcia przez Agorę spółki Eurozet" - powiedział cytowany w komunikacie Chróstny.

Jak przekazał UOKiK, Agora stoi na czele grupy kapitałowej, która zajmuje się głównie działalnością prasową, wydawniczą i radiową, a także sprzedażą reklam. Eurozet m.in. produkuje i nadaje programy radiowe (np. Radio Zet), sprzedaje czas reklamowy, a także zarządza serwisami internetowymi.

"Działalność uczestników koncentracji pokrywa się w szczególności w zakresie nadawania programów radiowych, sprzedaży czasu reklamowego oraz pośrednictwa w sprzedaży czasu reklamowego w radiu" - czytamy.