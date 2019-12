Prezes UOKiK podał się do dymisji - ma już inne zajęcie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał złożył na ręce premiera Mateusza Morawieckiego dymisję - poinformował w poniedziałek UOKiK. Dymisja została w poniedziałek przyjęta - podkreślił Urząd. Niechciał został powołany na członka zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak zaznaczył UOKiK, złożenie dymisji przez Marka Niechciała ma związek z powołaniem go na członka zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Marek Niechciał będzie pełnił obowiązki Prezesa UOKiK do czasu powołania jego następcy.

Prezesem UOKIK był od 12 maja 2016 r., kiedy na to stanowisko powołała go ówczesna premier Beata Szydło.



Prezes UOKiK Marek Niechciał został powołany przez Radę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na członka zarządu UFG - poinformował w poniedziałek Fundusz. Stanowisko obejmie 1 lutego 2020 r.



W planie budżetowym z tego roku dochody wyniosły - według danych na koniec października - 1 mld 84 mln zł, a wydatki 1 mld 100 mln zł. Jak podał UFG, w zarządzie Funduszu Niechciał będzie odpowiadał za realizację funkcji gwarancyjnych, zarówno dla sektora ubezpieczeniowego, jak i turystycznego.



"Z dużym zadowoleniem przyjmuję wzmocnienie zarządu UFG poprzez powołanie do jego składu Marka Niechciała. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Marka zostaną wykorzystane w optymalizowaniu i zarządzaniu rozwiązaniami zapewniającymi stabilne wypełnianie przez Fundusz funkcji gwarancyjnych" - oświadczyła prezes UFG Małgorzata Ślepowrońska, cytowana w komunikacie Funduszu.



Marek Niechciał, od 2016 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wcześniej pracował m.in. w Narodowym Banku Polskim i organie nadzoru ubezpieczeniowego.



Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Fundusz wypłaca również odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, gdy sprawca szkody nie został ustalony, a także zajmuje się także kontrolą spełnienia obowiązku ubezpieczenia i karaniem nieubezpieczonych, którzy tego obowiązku nie wypełnili.