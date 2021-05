Prezes UOKiK wydał sześć kolejnych decyzji dot. zatorów płatniczych

Prezes UOKiK wydał sześć kolejnych decyzji dotyczących zatorów płatniczych, z czego dwie wiążą się z nałożeniem kar finansowych za generowanie zatorów - poinformował w środę Urząd. W toku są kolejne postępowania, prowadzone są też prace nad zaostrzeniem sankcji.

Ukarane za zatory płatnicze firmy to Borg Automotive i Sitech, obie z branży motoryzacyjnej.

Dwa kolejne podmioty: STS Logistics i Agrii Polska uniknęły sankcji pieniężnej,

Powód? Spełniały ustawowe, obligatoryjne przesłanki do odstąpienia od kary.

Wobec pozostałych spółek: Mondelez Europe i Viacon Polska postępowania zostały umorzone, gdyż zaległości nie przekraczały ustawowych 5 mln zł w okresie 3 kolejnych miesięcy.

Jak podkreślono w komunikacie, są to kolejne decyzje wydane przez Urząd dotyczące zatorów płatniczych. Przypomniano, że prezes UOKiK może interweniować w sprawach związanych ze zwalczaniem zatorów płatniczych od połowy ub.r.

"Celem naszych działań w tym zakresie jest poprawa dyscypliny płatniczej polskich przedsiębiorców, zapewnienie stabilności rynku oraz ochrona małych i średnich firm" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Według ustaleń Urzędu ukarana spółka Borg ze Zduńskiej Woli, zajmująca się m.in. odkupem i dostarczaniem regenerowanych części samochodowych na europejski rynek wtórny, od lutego do kwietnia 2020 r. opóźniła się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz 317 kontrahentów w łącznej wysokości ponad 8,6 mln zł. Najwyższa zaleglość wobec jednego kontrahenta wynosiła ponad 1,3 mln zł. Nałożona przez Prezesa UOKiK kara to ponad 14,5 tys. zł.

Druga z ukaranych spółek to Sitech należąca do koncernu Volkswagen i specjalizująca się przede wszystkim w produkcji metalowych stelaży siedzisk samochodowych. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że od lutego do kwietnia 2020 r. generowane przez przedsiębiorcę opóźnienia dotknęły nawet 433 polskich kontrahentów. Łącznie spółka nie zapłaciła w terminie prawie 64 mln zł (ponad 3 tysiące faktur). W skrajnych przypadkach partnerzy handlowi przedsiębiorcy musieli czekać na zapłatę nawet 119 dni. W tym przypadku sankcja nałożona przez prezesa UOKiK wyniosła ponad 358 tys. zł.

Jeśli świadczenia pieniężne nieotrzymane lub otrzymane po terminie przez stronę postępowania są wyższe niż suma opóźnień, którą sama wygenerowała w badanym okresie trzech miesięcy, prezes UOKiK ma obowiązek odstąpić od wymierzenia kary pieniężnej. Taka sytuacja wystąpiła w postępowaniach prowadzonych przeciwko STS Logistics oraz Agrii Polska.

Ostatnie dwa rozstrzygnięcia dotyczą Mondelez Europe ze Szwajcarii, która prowadzi w Polsce działalność za pośrednictwem oddziału oraz Viacon Polska. Obie spółki nie przekroczyły w okresie od stycznia do kwietnia 2020 r. pięciomilionowego progu opóźnień, dlatego prezes UOKiK umorzył wobec nich postępowania - podano w komunikacie.

UOKiK przypomina, że interwencja prezesa Urzędu w sprawach dotyczących zatorów płatniczych jest możliwa, jeśli w ciągu 3 kolejnych miesięcy suma wartości wszystkich świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę na rzecz jego kontrahentów przekracza 5 mln złotych. Według wzoru wysokość kar jednostkowych zależna jest od wysokości opóźnionego świadczenia, długości opóźnienia oraz wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Urząd zaznacza, że przygląda się kolejnym podmiotom, co do których ma podejrzenia, że nadmiernie opóźniają się z zapłatą swoim kontrahentom, m.in. z branży rolno-spożywczej. Ponadto, według analizy UOKiK, podwyższone ryzyko zatorów występuje w sytuacji, gdy wystawcą faktury jest osoba indywidualna prowadząca działalność gospodarczą, a nabywcą towaru lub usług spółka prawa handlowego, której wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Jak podano, postępowania administracyjne w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych wszczęto wobec: Ikea Industry Poland, Kuehne+Nagel, Pfeifer & Langen Polska, Kampol-Fruit, Polmlek Grudziądz, Przedsiębiorstwo Drobiarskie Drobex, Zakłady Drobiarskie Farmio i Real S.A. Badany okres, w którym przedsiębiorcy potencjalnie mogli się opóźniać z zapłatą, to 3 kolejne miesiące na przełomie 2020 i 2021 r.

Jednocześnie przekazano, że prowadzone są prace nad zmianą przepisów zmierzającą do zaostrzenia sankcji.

"Na podstawie doświadczeń uzyskanych w prowadzonych postępowaniach widzimy już, że wartość nakładanych kar wynikających z ustawowego wzoru jest zbyt niska, zaś postępowania poważnie angażują zasoby Urzędu i przedsiębiorców. Pracujemy z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii nad zmianami legislacyjnymi aby usprawnić prowadzenie postępowań oraz - poprzez mechanizmy sankcyjne - zwiększyć presję na terminowe i uczciwe rozliczanie się dużych przedsiębiorców z ich kontrahentami" - powiedział Chróstny.

