Prezes URE Rafał Gawin Wiceprzewodniczącym Rady Regulatorów ACER

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin został Wiceprzewodniczącym Rady Regulatorów ACER (Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki). Zadaniem ACER jest budowa jednolitego unijnego rynku energii i monitorowanie rynków wewnętrznych.

Głównym zadaniem prac ACER jest integracja rynków krajowych w jeden wspólny unijny rynek energii, a także koordynacja i wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych.

ACER posiada również uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z OZE.

Z kolei Rada Regulatorów jest ciałem o charakterze opiniodawczym i doradczym wobec dyrektora Agencji, a jej członkowie podejmują decyzje strategiczne związane z jej funkcjonowaniem. Współpraca organów regulacyjnych realizowana jest głównie za pośrednictwem Rady oraz w ramach grup roboczych i zespołów zadaniowych.

Kadencja na Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów to dwa i pół roku. "Rada to organ o charakterze strategicznym i decyzyjnym: zależy mi, aby przyczynić się do jeszcze skuteczniejszego i lepszego funkcjonowania Agencji i zrzeszonych w niej krajowych organów regulacyjnych. To szczególnie istotne w czasie, kiedy rynek energii czeka wiele fundamentalnych zmian" - zaznaczył Gawin.

Jak dodał, rolę Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER postrzega jako okazję do jeszcze bardziej aktywnego uczestnictwa w pracach Agencji oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem polskiego organu regulacyjnego.

Jak przypomniał Urząd Regulacji Energetyki, przed całym sektorem energetycznym - na poziomie europejskim, regionalnym i krajowym - stoi wiele wyzwań dotyczących transformacji, wdrażania kolejnych regulacji unijnych, strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Rola organów regulacyjnych w tych procesach będzie znacząca.

URE przypomniało, że Polska należy do trzech regionów wymagających współpracy krajowych organów regulacyjnych (Bałtyk, Hansa i Core), co zobowiązuje do dostosowania się do różnych ustaleń rynkowych przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającej harmonizacji ustaleń.

Jako przykład aktywnego udziału we współpracy dwustronnej i regionalnej z krajowymi organami regulacyjnymi i wszystkimi uczestnikami rynku mogą służyć projekty Baltic Pipe i Harmony Link - zaznaczył URE.

Polski regulator przypomniał też wdrożenie z sukcesem projektów Polish Multi-Nemo Arrangement (MNA) i XBID, czy zaangażowanie w bieżące procesy związane z wdrożeniem Interim Market Coupling na polskich granicach oraz Flow Based Market Coupling w regionie Core.

