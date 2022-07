Prezes UTK wydał osiem nowych decyzji ws. otwartego dostępu

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał osiem nowych decyzji w sprawie otwartego dostępu: jedną dla Kolei Małopolskich, pięć dla RegioJet oraz dwie dla Leo Express s.r.o. i Leo Express Global a.s. - poinformowano na stronie UTK.

Urząd wyjaśnił, że decyzje pozwolą na uruchomienie pociągów na trasach: Kraków - Częstochowa, Przemyśl - Medyka, Praga - Gdańsk, Praga - Kraków oraz Kraków - Warszawa.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie UTK pięć decyzji otrzymał czeski prywatny przewoźnik kolejowy RegioJet.

Dotyczą one przyznania: otwartego dostępu na trasie międzynarodowej Przemyśl Główny - Medyka (granica państwa) - Mościska II - Medyka (granica państwa) - Przemyśl Główny; ograniczonego dostępu na trasie międzynarodowej Praha hl.n. - Gdynia Główna - Praha hl.n.; otwartego dostępu na trasie Kraków Główny - Warszawa Wschodnia - Kraków Główny. W dwóch przypadkach odmówiono przyznania otwartego dostępu na trasach krajowych Kraków Główny - Gdynia Główna - Kraków Główny oraz Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia i w relacji powrotnej.

UTK wyjaśnił, że Przemyśl Główny - Medyka (granica państwa) - Mościska II, RegioJet może uruchomić codziennie jedną parę pociągów. Będą się one zatrzymywać na stacjach: Przemyśl Główny, Medyka (granica państwa - postój wyłącznie w celu odbycia kontroli celnej i granicznej uprawniających do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej/Unii Europejskiej i Ukrainy) oraz Mościska II.

Także w przypadku trasy (Praga - Gdynia Główna - Praga) czeski przewoźnik będzie mógł uruchomić codziennie jedną parę pociągów. Po polskiej stronie pociąg będzie zatrzymywał się na stacjach: Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko Miasto, Bardo Śląskie, Wrocław Główny, Rawicz, Leszno, Kościan, Poznań Główny, Gniezno, Inowrocław, Bydgoszcz Główna, Tczew, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Sopot, Gdynia Główna. Dodano, że połączenie uzupełni ofertę krajowych przewoźników kolejowych oraz zrealizuje dodatkowe potrzeby pasażerów zainteresowanych podróżami wakacyjnymi z Pragi do Gdyni.

UTK dodał, że do wniosków dotyczących tras Kraków Główny - Gdynia Główna - Kraków Główny oraz Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia i w relacji powrotnej wpłynęły wnioski o badanie równowagi ekonomicznej od uprawnionych podmiotów. "Po ich analizie Prezes UTK stwierdził, że wydanie decyzji przyznającej otwarty dostęp może mieć negatywny wpływ na rentowność usług, które przewoźnicy kolejowi realizują na podstawie umów o świadczenie usług publicznych. Prezes UTK uznał, że równowaga ekonomiczna mogłaby zostać zagrożona, dlatego odmówił spółce przyznania otwartego dostępu na tych trasach" - poinformowano.

Urząd przekazał, że RegioJet był wzywany do modyfikacji wniosków w związku z informacją od zarządcy infrastruktury o ograniczonej przepustowości na wskazanych trasach, planowanych pracach modernizacyjnych oraz braku możliwości wytrasowania pociągów zgodnie z planowanym rozkładem jazdy. "Aplikant nie wprowadził jednak modyfikacji we wnioskach" - wskazano.

RegioJet w przypadku trasy Kraków Główny - Warszawa Wschodnia - Kraków Główny będzie mógł uruchomić dwie pary połączeń w każdym kierunku. Poinformowano, że przewoźnik przewiduje zatrzymywanie się wyłącznie na stacjach Kraków Główny, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna oraz Warszawa Wschodnia.

UTK dodał, że w przypadku czeskich przewoźników Leo Express s.r.o i Leo Express Global a.s. wnioski zostały złożone na tożsame trasy, czyli Praga - Kraków Gł. Obaj przewoźnicy przewidują kursowanie codziennie jednej pary pociągów z Pragi przez Pardubice, Ołomuniec, Ostrawę, Bohumin, Tychy, Katowice do Krakowa. W obu postępowaniach żaden z uprawnionych podmiotów nie wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej - przekazał Urząd.

W przypadku Kolei Małopolskich - w ramach przyznanego otwartego dostępu - chcą one uruchomić połączenie na trasie Kraków Główny - Częstochowa i w relacji powrotnej w piątki, soboty, niedziele oraz wybrane dni świąteczne od 11 grudnia 2022 r. do 11 grudnia 2027 r. Jak podano, planowane stacje to: Kraków Główny, Słomniki Miasto, Słomniki, Miechów, Tunel, Kozłów, Koniecpol, Częstochowa Raków, Częstochowa. Nowa oferta uzupełni dotychczasowy rozkład jazdy w szczególności dla osób planujących podróże w celach turystycznych.

Urząd wyjaśnił, że przewoźnik kolejowy, który chce świadczyć komercyjny przewóz pasażerski na terytorium Polski, występuje do Prezesa UTK z wnioskiem o przyznanie otwartego dostępu na interesującej go trasie kolejowej. Po przeprowadzonej procedurze Prezes UTK, jako polski organ regulacyjny, wydaje decyzję: przyznającą otwarty dostęp, ograniczony lub odmowną.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl