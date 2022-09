Prezes Węglokoksu: liczba miejsc dystrybucji importowanego węgla będzie rosnąć

Liczba miejsc, gdzie oferowany będzie węgiel sprowadzany do Polski przez katowicką Grupę Węglokoks, będzie rosnąć; już wkrótce sprzedaż tego surowca rozpoczną pozostałe spółki grupy – poinformował PAP prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W przyszłym tygodniu Grupa Węglokoks rozpocznie sprzedaż importowanego węgla, w pakietach z krajowym, na składowisku w Ostrowie Wielkopolskim. Stopniowo surowiec z importu ma być oferowany także w innych miejscach.

"Ilość miejsc dystrybucji będzie rosnąć, o czym będziemy informować. Jednocześnie w imieniu całej Grupy Węglokoks dziękujemy wszystkim naszym klientom za cierpliwość i współpracę. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności, które na bieżąco będziemy starali się eliminować" - powiedział prezes Węglokoksu.

Zapewnił, że grupa chce stale poprawiać warunki logistyczne dla podmiotów kupujących węgiel. "Liczba miejsc, z których prowadzona będzie sprzedaż węgla importowanego stale rośnie; już wkrótce pozostałe spółki w grupie rozpoczną sprzedaż tego surowca. A od najbliższego tygodnia zakupiony przez Węglokoks węgiel z importu trafi do Ostrowa" - zapowiedział Tomasz Heryszek.

Przyznał, iż polskie górnictwo nie jest w stanie w krótkim czasie zapewnić oczekiwanej przez rynek ilości węgla. "Dlatego właśnie uzupełniamy rynek węglem importowanym" - wyjaśnił prezes. Do końca tego roku Węglokoks sprowadzi w sumie ponad 3 mln ton węgla, przede wszystkim z Kolumbii, Kazachstanu i Republiki Południowej Afryki. Grupa kontraktuje już także surowiec na kolejne kwartały przyszłego roku.

W ocenie Heryszka, wobec ograniczonej ilości węgla, w rozpoczynającym się właśnie sezonie grzewczym warto zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia zakupowe i podzielić zakupy węgla opałowego na mniejsze transze, umożliwiając kupno węgla jak największej liczbie klientów.

"Po prostu musimy być solidarni z innymi Polakami, aby nie było sytuacji, w której jedna osoba ma zapas na dwa lata, a inna zostaje bez opału" - wyjaśnił prezes Węglokoksu.

Jak mówił, wojna w Ukrainie wywołała gigantyczny wzrost cen surowców na światowych rynkach. "Jest to zjawisko przejściowe, ale niestety, tej zimy, podobnie jak cała Europa, będziemy musieli zmagać się z bardzo wysokimi cenami surowców energetycznych. Jest to element wojny ekonomicznej wywołanej przez Rosję. Musimy to po prostu przetrwać i zwyciężyć" - ocenił Heryszek.

W jego opinii, Polska jest w zdecydowanie lepszej sytuacji niż kraje zachodniej Europy, ponieważ ma wciąż duże oparcie we własnym węglu energetycznym.

"Ponieważ jest go za mało, posiłkujemy się importem, aby zapełnić lukę po węglu z Rosji. Warto przy tej okazji przypomnieć, że wielu spośród tych, którzy dziś z oburzeniem krytykują z zasady wszystkie działania i którzy z oburzeniem dopytują o polski węgiel - jeszcze rok temu domagało się szybkiego zamykania i błyskawicznej likwidacji polskich kopalń" - powiedział prezes Węglokoksu.

Ja mówił, "wiele osób publicznych, w tym niektórzy politycy, którzy dzisiaj obłudnie, z pełną hipokryzją krytykują działania zapewniające podaż węgla, jeszcze kilka miesięcy temu bardzo ostro domagało się natychmiastowej eliminacji węgla z polskiego krajobrazu, zamykania Elektrowni Turów i milionowych kar dla Polski".

"Trudno sobie nawet wyobrazić dzisiejszą sytuację, w której nie mielibyśmy własnych kopalń, własnego, polskiego węgla i brakowałoby nam energii elektrycznej - zwłaszcza w sytuacji, w której cała Europa, w tym Niemcy czy Austria, znów wracają do węgla brunatnego i kamiennego" - powiedział prezes Węglokoksu.

Ocenił, iż obecnie Polska, obok Hiszpanii, ma jedną z najtańszych i najpewniejszych rodzajów energii w całej Europie. "Właśnie dlatego, że produkujemy ją w oparciu o własne zasoby węgla" - podsumował Heryszek.

Jak wynika z informacji katowickiej spółki, w sierpniu i wrześniu w portach rozładowano 11 statków węgla zakontraktowanego przez Węglokoks, trzy statki są rozładowywane, a kolejne trzy czekają na wejście do portu. W sumie do portów dociera obecnie ponad 300 tys. ton różnych sortymentów węgla.

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl