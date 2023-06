Prezes WEI: z perspektywy Orlenu przejęcie Puław to dobra okazja

Z perspektywy Orlenu ewentualne przejęcie Grupy Azoty Puławy to dobra okazja, aby zbudować duży potencjał i zyskać przewagę konkurencyjną w branży nawozowej w Europie Środkowej - ocenił w rozmowie z PAP prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski.

"Z punktu widzenia biznesowego przejęcie zakładu w Puławach od Azotów, to niewątpliwie jest dobra okazja, jeśli patrzy się z perspektywy samego Orlenu" - powiedział Wróblewski.

Wskazał, że w grupie Orlenu są już zakłady produkujące nawozy, czyli Anwil z Włocławka, dlatego połączenie potencjału tego zakładu z puławskimi Azotami zwiększyłoby potencjał Orlenu w tej branży, a zwiększenie potencjału oznacza, że można konkurować ceną.

"Połączenie zasobów, które Orlen posiada, jeżeli chodzi o nawozy, ma sens. Jeśli jest większy, może konkurować ceną, możne być nawet największym producentem nawozów w regionie" - stwierdził Wróblewski.

Dodał, że dodatkowe przewagi Orlenowi, przy produkcji nawozów, dają mu jego możliwości i duży potencjał na rynku gazu ziemnego.

Prezes Warsaw Enterprise Institute przypomniał, że Grupa Azoty znalazła się w trudnej sytuacji, dlatego z punktu widzenia biznesowego to niewątpliwie dobra okazja na przejęcie zakładu w Puławach.

Wróblewski zwrócił uwagę, że jeżeli Orlen ma możliwość zakumulowania przewag, to jak najbardziej należy to wykorzystać.

Dodał, że mogą pojawić się próby blokowania transakcji, gdyż "nie wszystkim będzie to na rękę".

"Powstaje też pytanie, na ile Orlen, to już tak rozciągnięta firma, z taką ilością podmiotów, jest w stanie dalej efektywnie tym zarządzać. (...) To jest ryzyko, z którym trzeba się zmierzyć" - stwierdził.

Zaznaczył, że Orlen jest już firmą, jak na stosunki Europy Środkowej bardzo dużą, udziały swoje ma w nim Skarb Państwa, co nie zawsze pomaga w zarządzaniu i podejmowaniu szybkich decyzji.

Wróblewski oszacował, że wartość transakcji oscylowałaby w okolicy 1,5 mld zł i to nie byłaby transakcja dla Orlenu wielka, natomiast krytyczna dla rynku nawozów w najbliższym czasie.

"Nie bierzemy pod uwagę, tego co będzie się działo, gdy Ukraina będzie wchodziła do Unii Europejskiej. Obecnie rozmawiamy o towarach rolnych jak zboże, czy owoce miękkie z Ukrainy, które są konkurencją dla polskich rolników, ale nie zastanawialiśmy się, jakie zajdą zmiany, jak zmieni się struktura polityki rolnej w Europie w momencie, gdyby Ukraina miała wchodzić do Unii Europejskiej" - powiedział prezes Warsaw Enterprise Institute.

"Polsce będzie bardzo ciężko konkurować, jeżeli chodzi o rolnictwo, ale może konkurować w przetwórstwie i właśnie w nawozach" - stwierdził.

Dodał, że gdyby to od niego zależało, to na miejscu Orlenu starałby się przejmować zakłady na Ukrainie zajmujące się produkcją nawozów.

"Oznaczałoby to, że robimy krok w innym kierunku, że nie staramy się konkurować pod względem ilości produkcji rolnej, bo taki wyścig z Ukrainą przegramy, natomiast kierujemy się w stronę przetwórstwa i nawozów, czyli tego co będzie krytyczne w przyszłości" - przekazał.

W skład Grupy Kapitałowej wchodzą m.in. Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Zarząd Grupy Azoty poinformował we wtorek, że "6 czerwca 2023 roku podpisany został dokument o zachowaniu poufności oraz trybie udostępniania informacji pomiędzy GA Puławy, PKN ORLEN S.A. i Grupą Azoty S.A. w związku z zamiarem rozpoczęcia rozmów dotyczących potencjalnej akwizycji przez PKN ORLEN S.A". "Transakcja" GA Puławy poprzedzonej badaniem due diligence".

Wskazano, że dokument reguluje zasady przekazywania informacji w ramach procesu due diligence GA Puławy. Nie stanowi on zobowiązania żadnej ze stron do przeprowadzenia transakcji - podano.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił podczas wtorkowej konferencji prasowej, że koncern ma doświadczenie w zakresie przejmowania firm. Przypomniał, że Orlen przejął w ten sposób Anwil, który był firmą "praktycznie bankrutującą". "Dziś firma Anwil bardzo dobrze funkcjonuje" - mówił.

