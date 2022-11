Prezes WUG: wydobywanie większej ilości węgla nie może być kosztem bezpieczeństwa

Wydobywanie większej ilości węgla, tak niezbędnego w dobie niedostatku tego surowca, nie może odbywać się w warunkach, które pogarszałby stan bezpieczeństwa – podkreślił prezes Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) Adam Mirek.

Podczas wtorkowej Akademii Barbórkowej nadzoru górniczego w Katowicach prezes zaapelował o zmiany legislacyjne, które z jednej strony uproszczą obecne przepisy, by ułatwić i obniżyć koszty prowadzenia działalności wydobywczej, a z drugiej - wzmocnią bezpieczeństwo i możliwości WUG w badaniu okoliczności wypadków czy nielegalnej działalności wydobywczej.

W uroczystości, poza pracownikami nadzoru górniczego i spółek węglowych brali udział m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, świata nauki, służby zdrowia, służb mundurowych czy ZUS, a także goście z zagranicy.

Prezes WUG Adam Mirek w swoim wystąpieniu przypomniał, że tegoroczna Barbórka odbywa się w szczególnym roku. To z jednej strony okazja do świętowania stulecia powołania organów nadzoru górniczego, a z drugiej - rok naznaczony dwiema katastrofami górniczymi, do których doszło w kwietniu w kopalniach Pniówek i Zofiówka. Poprosił uczestników akademii o uczczenie poległych w nich górników minutą ciszy.

Adam Mirek wskazał też, że w tym roku doszło do istotnych zmian organizacyjnych w nadzorze górniczym. Zniesiony został, ze względu na zmniejszającą się liczbę kopalń węgla kamiennego, Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, którego obowiązki przejęły okręgowe urzędy górnicze w Katowicach i Rybniku. Ponadto, zniesiony został Specjalistyczny Urząd Górniczy, a jego kompetencje - w zasadniczej części - przejął Departament Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, nowo utworzony w ramach struktury organizacyjnej Wyższego Urzędu Górniczego.

Przypomniał, że po trudnym czasie pandemii wszystkich dotyka agresja Rosji na Ukrainę, która skutkuje zaburzeniami na rynku paliw i energii. "Zwracamy uwagę, aby poszukiwanie czy wydobywanie zwiększonej ilości węgla, tak niezbędnego nam w kraju, nie odbywało się w warunkach, które pogarszałby stan bezpieczeństwa" - podkreślił prezes, który akcentował konieczność dostosowania przepisów górniczych do obecnych realiów.

Chodzi z jednej strony o ich uproszczenie, a drugiej - o poprawę bezpieczeństwa i wzmocnienie możliwości nadzoru górniczego - mówił szef WUG. Ocenił, że obecnie nadzór górniczy cierpi na niedostatek "kompetencji policyjnych". Mirek chciałby m.in., by przy wyjaśnianiu przyczyn okoliczności wypadków i katastrof nadzór górniczy mógł w prowadzonych postępowaniach przesłuchiwać pod odpowiedzialnością karną, co teraz jest niemożliwe. "Chcielibyśmy mieć tę możliwość - nie z powodu naszej chęci władzy, ale żeby lepiej mogły te badania być prowadzone" - przekonywał.

Adam Mirek ocenił, że przyszły rok będzie trudny ze względu na niedostatki energii. Zapewnił, że WUG będzie dbał o to, by pozyskiwanie paliw odbywało się w sposób zgodny z przepisami i jak najbardziej bezpieczny. Dziękował wszystkim instytucjom i osobom, z którymi WUG na co dzień współdziała. Wyraził przekonanie, że wkrótce zostanie zrealizowany program badań kardiologicznych, który obejmie dużą grupę górników.

Wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik mówił, że wydarzenia z ostatnich miesięcy wpływają na tempo transformacji energetycznej na Górnym Śląsku, wyraził zarazem nadzieję, że nie na jej jakość. Jak zaznaczył, obecnie kluczową kwestią jest dostarczanie odbiorcom stosunkowo taniego węgla i energii wyprodukowanej w Polsce. Wyraził opinię, że konflikt na Wschodzie nie zakończy się w ciągu kilku lub nawet kilkunastu miesięcy. "Przed nami trudne czasy, czasu kryzysu, ale z którejkolwiek byśmy nie popatrzyli, to obraz jest jeden - węgiel i górnictwo są nam niezbędne (...)" - powiedział Pyzik.

List do uczestników uroczystości skierował m.in. premier Mateusz Morawiecki, który również zwrócił uwagę, że tegoroczna Barbórka odbywa się w szczególnych okolicznościach niepewności na rynkach surowców energetycznych po napaści Rosji na Ukrainę. Morawiecki wskazał, że sektor energetyczny mierzy się z wyjątkowymi wyzwaniami. "Od tego, jak na nie odpowiemy zależeć będzie pomyślność Polski" - podkreślił premier i wyraził przekonanie, że proces transformacji energetycznej zostanie zrealizowany "zgodnie z naszymi oczekiwaniami". Choć zmiany są nieuchronne, priorytetem rządu jest, aby była to sprawiedliwa transformacja, rozłożona w czasie, z poszanowaniem miejsc pracy, lokalnych gospodarek, z szacunkiem dla tradycji, a przede wszystkim z uwzględnieniem interesów polskich górników - zapewnił. "Nie możemy pozwolić, by polskie górnictwo zatraciło swój potencjał. Chcemy, by bardziej nowoczesne, coraz czystsze i coraz bezpieczniejsze" - dodał.

Morawiecki wskazał również, że okres Barbórki wieńczy kolejny rok górniczej pracy, a zarazem jest czasem kultywowania wielowiekowej tradycji. "Barbórkowe uroczystości, jako część wspólnego dziedzictwa naszej ojczyzny, są symbolem lokalnego ducha, przekazywanego w pokolenia na pokolenie, etosu pracy i unikatowej górniczej kultury" - napisał szef rządu w liście odczytanym przez wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka. Premier złożył w nim gratulacje i wyrazy szacunku wszystkim związanym z polskim przemysłem wydobywczym.

Podczas Akademii Barbórkowej WUG wiceminister Pyzik przekazał zasłużonym pracownikom urzędów górniczych odznaczenia państwowe, nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Podczas uroczystości wręczono także m.in. odznaczenia resortowe oraz akty nadania stopni górniczych, odznaki honorowe oraz szpady górnicze - przyznawane w uznaniu zasług dla polskiego górnictwa.

