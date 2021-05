Prezes zarządu PGE: kompleks Turów będzie pracował

PGE działa w oparciu o koncesję popartą wieloletnimi negocjacjami i zobowiązała się do działań, które już wykonaliśmy. Podkreślić chcę z pełną odpowiedzialnością, że kompleks Turów będzie pracował - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski.

Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski wskazał, że PGE działa w oparciu o "koncesję popartą wieloletnimi negocjacjami", a zarządzana przez niego spółka "zobowiązała się do działań, które już wykonaliśmy", mimo że czas na to był do 2023 r.

"Zakończyliśmy budowę ekranu oddzielającego naszą kopalnię, (...) zadeklarowaliśmy też wybudowanie wału, który będzie odgradzał ją od miejscowości przygranicznej. W ostatnich latach wydaliśmy kilkaset mln zł na instalacje prośrodowiskowe" - wyliczał Dąbrowski.

"Chciałem przypomnieć, że w promieniu kilkudziesięciu kilometrów działa kilkadziesiąt kopalń, nasza jest jedną z nich" - zwrócił uwagę.

W opinii Dąbrowskiego "porozumienie, w którego jesteśmy w trakcie, jest dobrym asumptem do tego, żebyśmy rozpoczęli dyskusję w ramach euroregionu Nysa o wspólnych działaniach, które miałyby zapobiegać w przyszłości degradacji środowiska". Jak podkreślił, PGE jest otwarta na współpracę. "Podkreślić chcę z pełną odpowiedzialnością, że kompleks Turów będzie pracował" - zaznaczył prezes zarządu PGE.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl