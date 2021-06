Prezes ZPP o Polskim Ładzie: mam nadzieję, że to początek dyskusji o podatkach

Mam nadzieję, że to początek dyskusji o podatkach - mówił w środę podczas debaty poświęconej programowi Polski Ład prezes ZPP Cezary Kaźmierczak. Według niego obecny okres jest jedynym w dekadzie, który umożliwia zastanowienie się na kompleksową reformą podatkową w naszym kraju.

Szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców pytany podczas środowej debaty, czy w związku ze zmianami zaproponowanymi w ramach programu Polski Ład spodziewa się wzrostu zainteresowania przedsiębiorców ryczałtem powiedział, że jest zwolennikiem podatków przychodowych, więc pozytywnie się odnosi się do ryczałtu ewidencjonowanego.

Polski Ład to nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy, który firmują partie tworzące Zjednoczoną Prawicę.

"Mam pewne zastrzeżenia co do wysokości tych składek. Ogólnie jestem przeciwnikiem ulg. Uważam, ze trzeba ulżyć wszystkim, więc lepsza byłaby chyba jedna stawka dla wszystkich" - ocenił.

Zdaniem Kaźmierczaka ryczał ewidencjonowany może stać się "najbardziej atrakcyjną formą rozliczenia się". Zwrócił uwagę, że jest to podatek prosty, który każdy może sobie sam obliczyć, tani w poborze, praktycznie likwidujący spory pomiędzy organami podatkowymi a podatnikiem. "To podatek likwidujący optymalizacje podatkowe i można go unikać w zasadzie wyłącznie poprzez działania o charakterze kryminalnym" - wskazał.

W ocenie Kaźmierczaka obecny okres jest "jedynym w dekadzie", który umożliwia zastanowienie się "nad kompleksową reformą podatków w Polsce". "One stają się tak skomplikowane, że może Polski Ład to (...) unikalna możliwość obniżenia opodatkowania pracy i uzupełnienia tego z podatków konsumpcyjnych czy kapitału" - powiedział. Dodał, że będzie do tego namawiał premiera.

Pytany o spodziewane wypływy zaproponowanych zmian na koszty pracy Kaźmierczak wskazał, że z punktu widzenia pracodawców istotnie się one nie zmienią, a zyska znaczna grupa pracowników.

Kaźmierczak zwrócił uwagę, że z punktu widzenia pracodawców zatrudniających na umowę o pracę koszty zatrudnienia nie wzrosną. "Z punktu widzenia pracodawców, którzy zatrudniają ludzi na samozatrudnieniu - wzrosną, ale to są na ogół specjaliści, więc pewnie się pojawi presja płacowa/fakturowa na zwiększenie kosztów" - stwierdził. Według niego zyski pracowników zatrudnionych na umowę o pracę mogą natomiast zwiększyć aktywizację zawodową - "będzie się bardziej opłacało pracować".

Zdaniem szefa ZPP dobrze by było z punktu widzenia i przedsiębiorców, i państwa uregulować działalność gospodarczą jednoosobową. "Jednoosobowa działalność gospodarcza powinna służyć utrzymaniu siebie i swojej rodziny" - podkreślił. Dodał, że robieniu biznesu służą spółki kapitałowe.

"Mam nadzieję, że to początek dyskusji o podatkach, że zaczynamy tę dyskusję, a nie ją kończymy" - podsumował.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl